Akhisar dünya pazarlarında payını büyütmeye hazırlanıyor

AKHİSAR / EKONOMİ



Akhisar Ticaret Borsası tarafından düzenlenen törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, il ve ilçe protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda üretici, sanayici ve ihracatçı katıldı. Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, Akhisar’ın üretim gücü, sanayi altyapısı ve ihracat kabiliyetiyle dünya zeytin ve zeytinyağı sektörünün en güçlü merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana yalnızca borsa hizmeti sunmadıklarını belirten Alhat, “İç ve dış gelişmelere bağlı olarak sürekli ülkemiz ve sektörün önüne irili ufaklı sorunlar çıkıyor. Ancak buna rağmen sanırım bizim başarımız, ‘bu bizim işimiz değil’ demeyen, hiç bir soruna kayıtsız kalmayan, anında reaksiyon gösterebilen bir ekip olmamızdan geliyor. Üyelerimiz ve Akhisar halkı da gerektiğinde kenetlenip tek yürek olmayı başardığını ispatladı” dedi.





DAHA FAZLA ÜRETİM, DAHA GÜÇLÜ İHRACAT



Zeytinyağında KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi ile zeytin ve zeytinyağının GEKAP kapsamı dışında bırakılmasının sektör adına önemli kazanımlar olduğunu belirten Alhat, “Yalnızca Akhisar için değil, Türkiye’deki bütün zeytin sektörü için mücadele ettik” diye konuştu. Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağındaki potansiyelinin dünya pazarlarında daha güçlü değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Alhat, Akhisar menşeli ürünlerin bugün Türkiye’nin 81 iline ve 100’den fazla ülkeye ulaştığını belirterek, “Henüz ulaşmadığımız 50 civarı ülke var. Bu yeni pazarlar demek. Vizyonumuz daha fazla üretmek ve üretimden korkmamaktır. Bununda yolu daha fazla katma değer oluşturmak verimlilik ve dünya pazarlarından daha büyük pay almaktır” dedi.





LİSANSLI DEPOCULUK VE “ALTIN SU”



Alhat, üretici ve sanayicinin en önemli sorunlarından birinin finansman maliyetleri ve stok yönetimi olduğunu belirterek, Lisanslı Depoculuk Projesi’nin ürünlerin güvenli şekilde depolanmasını sağlayacağını, finansmana erişimi kolaylaştıracağını ve ticareti güçlendireceğini söyledi. Lisanslı depoculuk sisteminin yalnızca bir depolama yatırımı olmadığını vurgulayan Alhat, “Bu proje üreticimizin ürününü değerinde satmasını sağlayacak, kaliteyi koruyacak, finansmana erişimi kolaylaştıracak ve ticaretin daha güçlü bir zeminde yapılmasına katkı sunacak” dedi. Zeytinyağı üretiminde ortaya çıkan karasuyun ekonomiye kazandırılması için yürütülen çalışmalara da değinen Alhat, “Biz buna karasu değil, Altın Su diyoruz. Bu dönüşüm hem çevreyi koruyacak hem de üreticiye yeni ekonomik değer oluşturacak” ifadelerini kullandı.

