AKİB, ABD’ye ihracatını yüzde 90 artırdı  

MERSİN/EKONOMİ



Geride kalan ayda Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı 8 birlikten 4’ünün ihracatta önemli artışlar yakaladığını aktaran Koordinatör Başkan Veysel Memiş, toplam 1 milyar 305 milyon dolarlık gelir elde ettiklerini kaydetti. Bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren birlik sıralamasında 380,2 milyon dolarla Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin zirvede yer aldığını dile getiren Memiş, hacimde en güçlü artışı ise yüzde 53’le Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin yakaladığını ifade etti. AKİB’in ana pazarlarının Ortadoğu ülkeleriyle Avrupa ve Rusya olduğunu anımsatan Memiş, “Irak, her zaman olduğu gibi bu dönemde de 109,4 milyon dolarla en fazla ihracat yaptığımız ülke oldu. Önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yüzde 90 artırdığımız Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 85,4 milyon dolarla ikinci, ihracatımızı yüzde 100 artırdığımız Romanya ise 71,2 milyon dolarla üçüncü sıraya yerleşti. Bu performansla yılın ilk 7 ayındaki ihracat performansımız 9,6 milyar dolara ulaştı” dedi.



ABD’nin Türk ürünlerine yüzde 15 gümrük vergisi uygulamaya başladığına işaret eden Veysel Memiş, “Amerika çok büyük bir pazar. İhracat artışımız bu pazarın ürünlerimize ilgisini açıkça ortaya koyuyor. Ticaret diplomasisi sayesinde elde edilecek kazanımlarla kur-maliyet dengesi ihracatta rekabetçiliğimizi destekleyecek seviyelere gelirse, bu pazardan çok daha fazla pay alabiliriz” diye konuştu.



İhracatta belirlenen hedeflerin yakalanabilmesi için tüm sektörlerin pozitif katkı verdiği bir tablonun oluşması gerektiğini vurgulayan Veysel Memiş, enflasyondaki düşüş eğilimiyle faiz indirimlerinin devamının uluslararası pazarlarda rekabetçiliğin yeniden güçlendirilmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.