AKİB, Avrupa pazarında vites yükseltti

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) nisan performansını değerlendiren Başkan Veysel Memiş, en yüksek değerlere kimya, demir-çelik ve hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinde ulaşıldığını kaydetti. Hacimde en güçlü artışları ise hazır giyim ve konfeksiyon, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ve yaş meyve sebze sektörlerinde elde ettiklerini kaydeden Memiş, bu sektörleri tekstil ve hammaddeleri ile demir-çeliğin izlediğini aktardı. 4’üncü ayda en çok ihracatı 460,4 milyon dolarla Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin gerçekleştirdiğini ifade eden Memiş, “Hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 53, mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde yüzde 25 ve yaş meyve sebzede yüzde 8’lik ihracat artışlarına imza attık. En fazla ihracat yaptığımız pazarlar Irak, Romanya ve İtalya oldu. Irak’a 108,4 milyon, Romanya’ya 103,1 milyon, İtalya’ya 83 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkeleri Almanya, ABD ve Hollanda takip etti. İhracat hacminde en güçlü artışları incelediğimizde Bulgaristan’a yüzde 295 artışla 37 milyon dolar, Fransa’ya yüzde 98 artışla 39,1 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 68 artışla 83 milyon dolar ihracat yaptık. Ocak-Nisan döneminde bölge ihracatı yüzde 5,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti, yıllıklandırılmış ihracat değeri 17,2 milyar dolar düzeyine ulaştı” dedi.



“Fırsatları değerlendirmeyi amaçlıyoruz”

Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu başta olmak üzere birçok ithalatçı ülkenin güvenilir tedarik noktası arayışıyla Türkiye’ye yöneldiğine dikkat çeken Veysel Memiş, “AKİB olarak, yüksek kalite standartlarımız, zamanında teslimat güvencemiz ve stratejik coğrafi konumumuz sayesinde bu pazarlarda güçlü alternatifler sunuyoruz. Artan talepler, ihracatçılarımızın kapılarının daha sık çalınmasına vesile olurken, Türkiye’nin kriz dönemlerinde dahi yükselen bir ekonomik aktör olduğunu da bir kez daha kanıtlıyor. Önümüzdeki süreçte bu ivmenin daha da artması, ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.