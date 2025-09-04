AKİB Başkanı Veysel Memiş: “Üretim ve ihracat odaklı yeni desteklere ihtiyacımız var”

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Veysel Memiş, sektörü ve ihracat verilerini değerlendirdi. 1,22 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdikleri Ağustos ayında en yüksek değerlere Irak, İtalya ve Hollanda pazarlarında ulaştıklarını, İspanya, Belçika ve Suriye pazarlarındaki ihracat hacminde önemli artışlara imza attıklarını belirten Memiş, “Yüksek faizlerin sanayi üretimini baskıladığı, istihdamın hizmet sektörüne kaydığı ve küresel rekabetin sertleştiği bir dönemden geçiliyor. Üretim odaklı yeni destek politikalarının hızla devreye alınmasına ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye sanayisi, yüksek faiz oranları nedeniyle finansmana erişimde zorlansa da sahip olduğu üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeliyle önemli bir büyüme fırsatı barındırıyor. Bugünlerde yüzde 45-50 seviyelerindeki finansman maliyetleri, yatırımları ve üretim planlarını sınırlıyor, ihracat artışını potansiyelin altında bırakıyor. Oysa Türkiye, küresel ticarette güçlü bir alternatif olabilecek konumda. Doğru finansal destek mekanizmalarıyla yüzde 10’un üzerinde büyüme kapasitesini harekete geçirebilir, ülkemizin küresel rekabet gücünü daha ileriye taşıyabiliriz. Bu noktada, ihracatçıların ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren finansal desteklerin ve üretim odaklı politikaların devreye girmesi, kısa vadede mevcut sorunlarımızın aşılmasını sağlamanın yanında uzun vadeli ve sürdürülebilir bir rekabet avantajlarını da beraberinde getirecektir” dedi.



AKİB Koordinatör Başkanı Veysel Memiş, 2025 yılının 8 ayında 10,8 milyar dolar ihracat değerine eriştiklerini, son 12 aylık dış satım performansının ise 16,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini sözlerine ekledi.