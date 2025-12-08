AKİB, Kasımda İhracatını 1,55 Milyar Dolara Taşıdı

Hazır giyim, yaş meyve sebze, hayvansal gıda ve mobilya sektörlerinin çift haneli artışlarla öne çıktığını belirten AKİB Koordinatör Başkanı Veysel Memiş, uzak pazar odaklı stratejik açılımın ABD, Japonya ve Venezuela’da somut sonuçlar verdiğini söyledi. AKİB’in en yüksek değerlere Irak, Rusya ve ABD pazarlarında ulaştığını, ihracat hacmindeki en güçlü artışın ise Irak, Suriye, Belçika, Rusya ve Libya’da görüldüğünü kaydetti.

“Uzak pazarlarda daha görünür, daha rekabetçi bir Türk üretim gücü inşa ediyoruz”

Kasım ayında Türkiye genel ihracatına yüzde 7,9 katkı sunduklarını belirten Başkan Memiş, Latin Amerika, ABD ve Asya ekseninde yürütülen fuar ve sektörel ticaret heyetlerinin AKİB üyeleri için yeni kapılar açtığını ifade etti. Chicago’da düzenlenen PLMA 2025 Private Label Show Fuarı’nda milli katılım organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Memiş, özel markalı ürünlerde Türk firmalarının ABD perakende zincirlerinin radarına daha güçlü biçimde girdiğini söyledi.

Japonya temasları Asya pazarında uzun vadeli stratejik konumlanmayı güçlendirdi

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerine yönelik Tokyo’da düzenlenen Sektörel Ticaret Heyeti programında 26 firmadan 38 temsilciyle yoğun B2B görüşmeler yapıldığını belirten Memiş, “Asya'nın yüksek standartlı pazarlarında katma değerli oyuncu olma vizyonumuzu güçlendirdik” dedi.

Venezuela’da Türk ürünlerine artan talep fırsata dönüşüyor

Ticaret Bakanlığı himayesinde Karakas’ta düzenlenen 3. Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın ikili ticareti derinleştirdiğini ifade eden Memiş, makine, otomotiv yan sanayi, hijyen, elektrik-elektronik, tekstil ve beyaz eşya ürünlerinde Venezuela’nın artan talebine dikkat çekti. Bisküvi-gofret ve çikolata gibi ürünlerde Türkiye’nin Venezuela’nın en büyük üçüncü ve ikinci tedarikçisi konumuna yükseldiğini hatırlattı.

Demir-çelik, kimya ve yaş meyve sebze ilk üçte

Kasım ayında AKİB’in sektör performansları şöyle şekillendi: "Demir-çelik: 371,4 milyon dolar, Kimya: 341,5 milyon dolar, Yaş meyve sebze: 332,8 milyon dolar, Hububat-bakliyat: 172,1 milyon dolar, Mobilya: 114 milyon dolar, Tekstil: 76,7 milyon dolar, Hazır giyim: 46,3 milyon dolar, Hayvansal gıda: 39,3 milyon dolar."





Ülke bazlı ihracatta 229 milyon dolarla Irak ilk sırada yer alırken, Rusya 145,2 milyon dolar, ABD ise 68,3 milyon dolarla takip etti. Hacim artışında Irak yüzde 75 ile zirveye çıkarken, onu Suriye (yüzde 45), Belçika (yüzde 32), Rusya (yüzde 26) ve Libya (yüzde24) izledi.

AKİB’in yıllık ihracatı 16,59 milyar dolara ulaştı

Başkan Memiş, 2025 Ocak-Kasım döneminde toplam 15 milyar 86 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, yıllıklandırılmış ihracatın ise 16 milyar 590 milyon dolar seviyesinde olduğunu bildirdi.