AKİB Koordinatör Başkanı Doğan: “Trump’ın kararları dış ticaretimize olumsuz yansıyabilir”

MERSİN/EKONOMİ



İhracatçı firmaların küresel ticarette artan korumacılık politikaları karşısında alternatif pazarlara yönelerek riskleri azaltması gerektiğini belirten Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, özellikle Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinde yeni fırsat araştırmalarının önemini vurguladı. Bu süreçte yüksek katma değerli inovatif ürünler geliştirerek küresel rekabet gücünü artırmanın ve markalaşma yatırımlarının da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Doğan, “Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve diğer serbest ticaret anlaşmalarından en iyi şekilde yararlanarak pazar erişimini genişletmek stratejik hamlelerimiz olmalıdır. E-ihracat ve dijitalleşmeye yatırım yaparak global erişimi artırmak, blok zinciri ve yapay zekâ gibi teknolojileri ticaret süreçlerimizi entegre etmek de uluslararası arenada rekabet avantajının korunmasına yardımcı olacaktır” dedi.



Öte yandan şubat ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,45’lik artışla 1,4 milyar dolar ihracat yaparak Türkiye’nin 20,8 milyar dolarlık ihracatına yüzde 7,7’lik destek verdiklerini açıklayan Fatih Doğan, ihracat hacmi artışında Yunanistan, İtalya ve Romanya pazarlarında 3 haneli rakamlara ulaştıklarını kaydetti. Doğan, 2025’in ilk 2 ayında yüzde 8 artışla 2,89 milyar dolar ihracat değerine eriştiklerini sözlerine ekledi.