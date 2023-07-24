AKİB’den KAYMEK e-38 ziyareti

KAYSERİ/EKONOMİ

KAYMEK e-38 dijital ticaret platformu ile yaklaşık 200 ülkeye açılarak ürünlerini tüm dünyaya sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediyeler arasında e-ticaret sitesini e-ihracata açan ilk belediye oldu. AKİB tarafından yürütülen E-İhracat Projesi Danışmanı Eğitmen Fahri Emre Reçber ve Çise Tatlıcı, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’yi (KAYMEK) ziyaret etti.

AKİB yetkilileri, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile görüşerek, e-38 projesi hakkında bilgi aldı. AKİB yetkilileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın 150. Yılda 150 Proje çalışması kapsamında hayata geçirilen www.e38.com.tr isimli dijital platformunda depolama, kargolama, paketleme, ürünlerin fotoğraflanması ve stok takibi gibi operasyonel süreçlerin firma tarafından nasıl yürütüldüğünü incelediler. Süreçlerin nasıl daha iyi yürütülebileceğine dair fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, www.e38.com.tr isimli dijital platformda satılan ürünlerin bulunduğu KAYMEK İhtisas Merkezi de gezildi.

2022 yılı Aralık ayı ile yeni ara yüzüyle www.e38.com.tr yaklaşık 200 ülkeye açılarak ürünlerini tüm dünyaya sunan sitede İngilizce ve Arapça olmak üzere 2 farklı dilde görüntülenen tüketiciler, farklı dillerde ve farklı para birimlerinde alışveriş yapabiliyorlar. Böylelikle e-ihracat alanında da başarılı bir çalışmaya imza atarak, belediyeler arasında e-ticaret sitesini e-ihracata açan ilk belediye Kayseri Büyükşehir Belediyesi oldu.

www.e38.com.tr, KAYMEK eğitmenleri ve vatandaşların ürettiği ürünler, Ebru, Hüsnühat, Tezhip, Kat-ı, Yağlıboya, Maraş İşi, Çini, Filografi, Kağıt Telkâri, Minyatür, Sanatsal Mozaik, Ev tekstili, Deri İşlemeciliği, Gümüş Takı İşlemeciliği, Edirnekâri, Bartın İşi Tel Kırma, İğne Oyası, Türkişi, Sedefkakma, Seramik sanatı, Kağıt Rölyef, Ahşap Boyama ve Cam Boyama sanatını kapsıyor.