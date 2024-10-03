AKİB’in eylül ayı ihracatı 1,37 milyar dolar oldu

MERSİN / EKONOMİ

İhracat verilerini değerlendiren AKİB Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, Eylül ayında 22 milyar dolarlık ülke ihracatına yüzde 7,1’lik destek verdiklerini dile getirdi.

Bölge ihracatının son 9 ayda yüzde 12 artışla 12,65 milyar dolara ulaştığını kaydeden Doğan, yıllıklandırılmış ihracat performansında ise yüzde 11 artışla 17,43 milyar dolar düzeyine eriştiklerini ifade etti. En yüksek değerleri demir-çelik, kimya, hububat ve bakliyat sektörlerinde elde ettiklerini belirten Doğan, “En fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında Irak, Hollanda ve İtalya ilk üçü oluşturdu. Irak’a 142,3 milyon, Hollanda’ya 85,2 milyon ve İtalya’ya 77,2 milyon dolar ihracat yaptık. Bu ülkeleri Romanya, ABD, Almanya, Rusya ve Mısır takip etti. Hacimde en güçlü artışları Yunanistan, Ukrayna, Birleşik Krallık ve ABD’de sağladık. Yunanistan’a yüzde 113 artışla 39,5 milyon, Ukrayna’ya yüzde 64 artışla 22,7 milyon, Birleşik Krallık’a yüzde 38 artışla 35,5 milyon, ABD’ye ise yüzde 36 artışla 56,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik” dedi.

“Aktif ve çok yönlü bir ihracat stratejisi izliyoruz”

Geleneksel pazarlarda etkinliği ve pazar çeşitliliğini artırmak için önemli hamleler yaptıklarına işaret eden Doğan; Türk bulgurunu Rusya vitrinine taşıdıklarını, 2025 yılında Dünya Bulgur Günü ilan edilmesi için çalışmaların devam ettiğini, 2. Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nı da başarıyla gerçekleştirdiklerini aktardı. Moskova Dünya Gıda Fuarı’nda 12’inci kez milli katılım organizasyonunu yürüttüklerini kaydeden Doğan, “Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe İtalya Salerno’da sektörel ticaret heyeti, Mersin Kereste Palet UR-GE Projesi kapsamında Londra’da pazarlama faaliyeti gerçekleştirdik. Türkiye’nin ihracatını global pazarlarda daha güçlü konuma taşımak için adımlar atıyoruz” diye konuştu.