AKİB’te yeni dönem! Koordinatör Başkan Veysel Memiş, kalıcı başarı için birlik çağrısı yaptı

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, ‘Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanlığı’ görevini, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Fatih Doğan’dan devraldı. Yeni dönemki planlarından söz eden Veysel Memiş; küresel ticaretin dönüşüm sürecinde yalnızca ekonomik başarıyı değil, çevresel sorumluluğu ve toplumsal duyarlılığı da merkeze alan bir anlayışla yola devam edeceklerini vurguladı. Sürdürülebilirliği rehber edinmiş, doğaya saygılı ve çevre dostu üretim modellerini destekleyen birlik vizyonunu daha da geliştireceklerini aktaran Memiş, “Amacımız; kaynaklarını verimli kullanan, karbon ayak izini azaltan ve yeşil dönüşüme öncülük eden bir profil ortaya koyup, Akdeniz'den dünyaya uzanan güçlü, dirençli ve değer yaratan ticaret ağını daha da güçlendirmektir. ‘İhracatta Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda, Türkiye’nin küresel pazarlardaki etkinliğini artırmak ve sürdürülebilir başarıları kalıcı hale getirmek için tüm paydaşlarla iş birliği içinde güçlü bir gelecek için kararlılıkla çalışacağız. Görevi; üretimden ihracata uzanan zincirin her halkasında daha güçlü, daha çevik ve daha katma değerli bir yapıyı inşa etme hedefiyle devraldım. Türkiye'nin ihracat vizyonunu daha ileriye taşımak, yeni pazarlarda daha güçlü bir varlık göstermek ve ihracatçılarımıza sürdürülebilir başarı rotaları çizmek en temel önceliğimiz olacak. Birlikte, daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız” dedi.



Küresel ölçekte yaşanan talep daralması, tedarik zinciri sorunları ve finansal belirsizliklere rağmen, ihracat performansını yüzde 7 artırarak dikkat çektiklerini kaydeden Fatih Doğan ise “Bu artış sadece rakamsal bir yükseliş değil; aynı zamanda direncimizin, stratejik vizyonumuzun ve rekabet gücümüzün somut bir göstergesidir. Böylesine zorlu koşullarda dahi büyümeyi başarmak, Türkiye’nin üretim kabiliyetinin ve dış pazarlardaki etkinliğinin en güçlü kanıtıdır. Sayın Veysel Memiş’in AKİB’i daha da ileriye taşıyacağına, sürdürülebilir ihracat anlayışıyla Türkiye’yi küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkaracak adımları kararlılıkla atılacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.