Akıncı’nın ilk kitabı ‘Kariyer Yolunda 3F Kuralı’ okuyucuyla buluştu

EKONOMİ (BURSA) - AKKA Kalıp Enjeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akıncı, ilk kitabı ‘Kariyer Yolunda 3F Kuralı’ ile okurlarıyla buluştu. Nazan Akıncı, kitabının kendi yaşam tecrübelerinden doğduğunu vurguladı. Akıncı, “Kendi hayatıma her zaman fark ederek, fark yaratarak ve etrafımın farkında olarak devam ettim. Hayatım boyunca karşılaştığım her deneyim bana bir şeyler kattı. Benim için önemli olan ise bu deneyimleri fark etmek, farkında olmak ve sonrasında bu farkındalığı kullanarak hayatımda gerçek bir fark yaratmak oldu. Eğitim ve iş hayatımda kazandığım deneyimleri kalıcı hale getirip gençlerle paylaşmak istedim” dedi. Kitabını tamamen kendi deneyimlerinden yola çıkarak kaleme aldığını belirten Akıncı, her yaştan bireyin kariyer ve girişimcilik yolculuğunda faydalanabileceği hap bilgilere yer verdiğini söyledi. Akıncı, kitabın doğuş hikayesi için ise “Yıllardır meslek liselerinde ve üniversitelerde kariyer fuarlarında sunumlar yapıyordum. Gençler bana, ‘Bunları nereden okuyabiliriz?’ diye sormaya başlayınca, yazma fikri o an doğdu” ifadelerini kullandı. İlk kez yazarlığa adım attığını dile getiren Akıncı, bu süreçte çevresinden destek aldığını, dil bilgisi ve editoryal süreçleri titizlikle yürüttüğünü anlattı.

Kitap geliri Akka Mesleki Eğitim Akademisi'ne

Kitabın gelirini kendi işletmesindeki AKKA Mesleki Eğitim Merkezi’ne aktaracağını açıklayan Akıncı, son olarak şunları söyledi: “Bu gelir, çıraklık eğitimi alan öğrencilerin kalfalık ve ustalık yolculuğuna destek olacak. Kitabımı çok içten yazdım. Umarım okurlar da beğenerek, severek okurlar. Bundan sonraki süreçte okullarda, üniversitelerde ve kariyer günlerinde tanıtımlarımız ve paylaşımlarımız devam edecek.”