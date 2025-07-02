Akko Makine, küresel sanayi devlerini Konya’da ağırlıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’nın önde gelen sanayi firmalarından Akko Makine, 1-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği “Open House” etkinliğiyle, küresel ölçekte faaliyet gösteren 25 üretici firmayı Konya’da bir araya getirdi. Organizasyonun partnerliğini ise global CNC teknolojileri üreticisi a.haas üstlendi.



Şirketin Konya 5. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde gerçekleştirilen buluşmada, sanayide son teknolojiler, yüksek katma değerli üretim ve sektörel iş birlikleri üzerine kapsamlı görüşmeler yapılacak. “Catch the quality with know-wow” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Zoller, Renishaw, Schunk, Beckhoff, Schaublin, Tyrolit, Diametal gibi dünya çapında bilinen teknoloji firmaları yer aldı.

"Bu tür etkinlikler sanayideki dönüşümü destekliyor"

Etkinliğin açılışında konuşan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın artık sadece tarım değil, aynı zamanda sanayi şehri kimliğiyle de öne çıktığını belirtti. Kütükcü, “Konya, orta-yüksek teknolojili üretimde yüzde 44’lük seviyeye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Bu tür uluslararası etkinlikler, şehrin sanayideki dönüşümünü destekliyor” dedi.

"Konya'dan 186 ülkeye ulaşıyoruz"

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ise Konya’nın sanayideki konumunu, girişimci ruhu ve üretim gücüyle daha da ileriye taşıdığını belirtti. Büyükeğen, “Konya’da 25 sektörde üretim yapan 10 bini aşkın işletme bulunuyor. Yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracatla 186 ülkeye ulaşıyoruz. Taşlamalı imalat gibi ileri teknoloji gerektiren alanlarda yapılacak her yatırım, ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracaktır” ifadelerini kullandı.



Akko Makine Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Karakuş da etkinlik sayesinde Konya’nın üretim gücünü ve sanayi vizyonunu dünyaya tanıtma fırsatı bulduklarını belirterek, katılımcı tüm firmalara ve destek veren kuruluşlara teşekkür etti.