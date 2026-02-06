Akköylüler Kuyumculuk’tan stratejik dönüşümle yeni mağaza dönemi başlıyor

Kuyumculuk sektöründe 52 yıldır faaliyet gösteren ve bugün beş farklı şubesiyle hizmet veren Akköylüler Kuyumculuk, marka yolculuğunda önemli bir dönüşüm sürecine giriyor. Güven, kalite ve istikrar anlayışıyla konumlanan marka, perakende yapılanmasını daha güçlü bir zemine taşımak ve müşteri deneyimini yeni bir seviyeye çıkarmak amacıyla mağazacılık stratejisinde planlı bir değişim başlattı.

Bu kapsamda, markanın Yapıcı İş Merkezi’nde yer alan mevcut mağazası, belirlenen takvim doğrultusunda faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor. Akköylüler Kuyumculuk, bu süreci klasik bir kapanış olarak değil; daha büyük, daha güçlü ve daha nitelikli bir mağaza konseptine geçişin doğal bir parçası olarak konumlandırıyor.

Yapıcı Şube’de yürütülen bu geçiş süreci, “Bu sahnede son kez” söylemiyle iletişime taşınıyor. Bu ifade, markanın mevcut mağaza dönemini bir final olarak ele alırken, aynı zamanda yeni mağaza dönemine geçişi simgeleyen bir anlatı dili oluşturuyor. Akköylüler Kuyumculuk, bu yaklaşımıyla kapanış algısından uzak, kontrollü ve anlamlı bir geçiş süreci kurguluyor.

Geçiş süreci boyunca Yapıcı Şube’ye ait mevcut ürünler, kısa bir süreyle mağazaya özel koşullarla müşterilerle buluşturuluyor. Bu dönem, hem mevcut ürün portföyünün yönetilmesi hem de müşterilere avantajlı satın alma koşulları sunulması amacıyla planlanmış sınırlı bir süreç olarak yürütülüyor. Söz konusu uygulama, markanın fiyat politikası ve değer algısını koruyacak şekilde hayata geçiriliyor.

Akköylüler Kuyumculuk, yeni mağaza yatırımıyla birlikte; mağaza mimarisi, ürün sunum dili ve müşteri deneyimi alanlarında yenilenen bir yapı ile hizmet vermeyi hedefliyor. Yeni mağaza, markanın bugüne kadar oluşturduğu güven duygusunu daha üst bir seviyeye taşıyacak bir konseptle tasarlanıyor.

Akköylüler Kuyumculuk, Yapıcı Şube’deki bu geçiş sürecinin ardından, yeni mağazasında müşterilerini ağırlamaya devam edecek. Marka, önümüzdeki dönemde de kalite, güven ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımıyla sektördeki yolculuğunu kararlılıkla sürdürmeyi planlıyor.