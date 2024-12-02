Akkuyu 4’üncü ünitede reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi

MERSİN/EKONOMİ



Reaktör şaft ekipmanlarının montajı, ağır paletli vinç kullanılarak 8 saate tamamlandı. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, “Destek kirişinin ve reaktör kuru korumasının montajı, Akkuyu NGS’nin 4’üncü güç ünitesinin inşaatında 2024 yılının en önemli olayları arasında yer alıyor. Bu tür büyük boyutlu yapıların montajı, en yüksek nitelikte personel ve ayrıntılı hesaplamalar gerektiren karmaşık ve son derece büyük sorumluluk gerektiren bir montaj türüdür. Önceki güç ünitelerdeki benzer çalışma tecrübesi sayesinde, bu ekipmanları monte eden uzmanlar bu montajı da tam zamanında tamamladı. Akkuyu NGS'nin 4’üncü güç ünitesi reaktör şaftının inşasına dair yoğun çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Reaktör kuru koruması, MSK-64 ölçeğine göre 9 şiddetindeki bir deprem de dâhil pek çok durumda nükleer santralin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Reaktör kabını beton şaftta sabitlemek için tasarlanan destek kirişi de reaktörü dış etkilerden koruma görevini üstleniyor.