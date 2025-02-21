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Akkuyu NGS birinci ünitedeki ilk jeneratör devrede

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) 1’inci güç ünitesinin ilk yedek dizel jeneratörü başarıyla devreye alındı. Toplam 4 bölümden oluşacak santralin her bir ünitesinde çalışacak 3 adet jeneratör, aktif güvenlik sistemlerine kesintisiz enerji sağlayacak.

Haber Merkezi
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Akkuyu NGS birinci ünitedeki ilk jeneratör devrede
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MERSİN/EKONOMİ

Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşa Halindeki NGS Direktör Yardımcısı ve Teknik Direktör Andrei Zhukov, yedek dizel güç santrallerinin nükleer santral güvenlik sistemlerinin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Santralin her güç ünitesinde 3 jeneratörün yer aldığını bildiren Zhukov, “Bu santraller, ana güç kaynağının kesilmesi durumunda nükleer santralin bağımsız güç kaynağı olarak görev yapıyor. 3 yedek dizel güç santralinin her biri dizel jeneratör setiyle donatıldı. Bunlardan ilkini, yani normal işletme sisteminin yedek dizel güç santralini devreye aldık” dedi.

Andrei Zhukov, jeneratörlerin ünitenin tasarlanmış tüm sistemlerine yakıt ikmali yapmadan en az 72 saat boyunca güç sağlayabileceğini aktardı.

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