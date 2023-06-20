Akkuyu NGS kapsamında, çift diplomalı yüksek lisans programı başlıyor

Mersin / Ekonomi

Mersin’de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için başlatılan personel eğitim programı çerçevesinde, Rusya'daki üniversitelerde nükleer uzmanlık eğitimi alacak öğrencilerin listesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Akkuyu Nükleer A.Ş. temsilcilerinin video konferans üzerinden gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısında açıklandı.

Buna göre; Türk üniversitelerinden 53 lisans mezunu, Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü ve Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi Moskova Mühendislik ve Fizik Enstitüsünde nükleerle ilgili yüksek lisans programlarında eğitimlerine devam edecek. Akkuyu NGS'ye yüksek nitelikli Türk uzman yetiştirme programının aktif olarak devam ettiğini belirten Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, “296 genç mühendis şimdiden Rus üniversitelerinden mezun oldu ve dünyanın en büyük nükleer santral şantiyesinde mesleki deneyim kazanıyor. Önümüzdeki yıllarda Akkuyu NGS proje ekibine katılmak üzere 300 Türk uzmana daha eğitim verilecek” dedi.

Rusya'daki eğitimlerin teorik bilginin yanında nükleer santrallerin işletilmesi için gerekli pratik stajları da içerdiğini kaydeden Zoteeva, “Türk mühendislerinin sadece bilgi edinmelerine değil, aynı zamanda daha sonra kendi ülkelerinde nükleer teknolojiyi başarılı bir şekilde geliştirmek için NGS’de çalışarak paha biçilmez deneyimler kazanmalarına da olanak tanımaktadır” diye konuştu.