AKMİB Başkanı Çağan: “Ara malı ihracatında iyiyiz, artık hammaddeyi üretmemiz gerekiyor”

Eray ŞEN



ADANA - Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Başkanı Sadettin Çağan, Türkiye’de petrokimyada büyük yatırımların yapılması gerektiğini belirterek, “Çünkü artık ara malı ihracatında çok iyi bir ülkeyiz ama bundan sonra hammaddeyi de üretmemiz gerekiyor” dedi.

AKMİB Başkanı Çağan, ülkenin kimya sektöründe geldiği noktayı ve geleceğe dair projeksiyonlarını EKONOMİ’ye anlattı. Türkiye’nin kimya alanında yıllık 25-30 milyar dolar ihracat yaptığını, bunun 8 milyar dolarını AKMİB üyelerinin gerçekleştirdiğini aktaran Çağan, “İthalatımız ise daha fazla. Kimya sektörü, Türkiye’nin en büyük açıklarından birisi. Dolayısıyla kimyaya daha çok ağırlık verilmesi gerekiyor. Kimyevi maddeler derken bizi en çok yoran ürün petrol. Bununla birlikte en büyük dış ticaret açığını enerjiden veriyoruz” diye konuştu.



“Kimya Vadisi ile yol haritası oluşturacağız”



Adana’da son dönemde kimya ve petrokimyada önemli projeler başlatıldığını ifade eden Çağan, “Burada en büyük yatırımları Sasa yapmaya başladı. Ayrıca biz de ‘Kimya Vadisi’ adı altında yeni bir oluşum yaptık. Bu oluşumda Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Hacı Sabancı OSB, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Birliği, Çukurova Üniversitesi, Adana Büyükşehir Belediyesi var. Bu konu daha önce de vardı ancak biz yapısını değiştirdik, şimdi aktifleştirmeye çalışıyoruz. Her kurumun farklı oranlarda payı var. Amacımız ‘kar’ değil, insanların kimyayı bilmesi. Hedefimiz kimya sanayi kollarına destek vermek. Kısa vadede bir yol haritası oluşturacağız, kimya sektöründe nelere ihtiyacımız olduğunu belirleyeceğiz” bilgisini verdi. Çağan, oluşumda sanayi ve ticaret odaları, üniversite gibi kurumların olmasının konuya farklı açıdan bakılmasını sağlayacağını, sonuçta ‘ortak akıl’ ile gerekli adımların atılacağını vurguladı.



“Petkim gibi 6-7 tesis daha lazım”



Türkiye’deki mevcut rafinerilerin, ihtiyacın yüzde 10’unu karşıladığına dikkat çeken Çağan, şöyle devam etti: “Petkim gibi en azından 6-7 tane tesise daha ihtiyacımız var. Bu yatırımları da devletin desteklemesi gerekiyor. Kimya ihracatını artırmak istiyorsak petrokimya yatırımı şart. Petrokimyada çok büyük yatırımların yapılması lazım, çünkü biz artık ara malı ihracatında çok iyi bir ülkeyiz ama bundan sonra hammaddeyi de üretmemiz gerekiyor. Kimya yatırımının da sahil şeridine yapılması gerekiyor, bunun için uygun olan yerler İskenderun, Erzin, Ceyhan, Yumurtalık, Körfez bölgesi. Buralara yatırım yapılabilmesi için ‘babayiğitler’ lazım.”