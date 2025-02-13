AKMİB Başkanı Saadettin Çağan: “Suriye ile STA’nın yeniden hayata geçirilmesini bekliyoruz”

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Başkanı Saadettin Çağan, geçen yıl sektörün 167,5 milyon dolarlık ihracat yaptığı Suriye pazarına özel değerlendirmelerde bulundu. Ülkedeki altyapı, enerji, ulaşım, konut gibi kritik alanlarda yüksek hacimli yatırımlar gerektiğine dikkat çeken Çağan, üretim yelpazesi güçlü olan Türk kimya sektörü için Suriye’nin yeniden imar ve normalleşme sürecinde önemli fırsatlar bulunduğunu aktardı. Türkiye gümrük bölgesi üzerinden Suriye’ye ihracat ve transit işlemlerinde kısıtlama listelerinin kaldırılmasının önemli bir adım olduğunu dile getiren Çağan, “Transit işlemlerin serbestleşmesi Suriye pazarına, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ulaşımımızı kolaylaştırarak, Türkiye’nin lojistik merkezi rolünü güçlendirecektir. Uzun süreli iç savaş ve siyasi çalkantılar sonrasında rejimin çökmesiyle yeniden yapılanma sürecine giren Suriye’de Türk firmaların sanayi ve tarım ürünleri ticareti, transit taşımacılık, ikili taşımalar ve müteahhitlik gibi alanlarda etkin roller üstlenebilecek. İki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu artırmaya yönelik olumlu adımları yakından takip ediyor, 2011 yılında askıya alınan Suriye ile STA’nın yeniden hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi.



Ana gündem Suriye olacak

TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin katılımıyla 26 Şubat’ta Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin Mersin’deki binasında düzenlenecek ‘Bölgesel İhracat Buluşmaları’ etkinliğinde Suriye pazarının ele alınacağını bildiren Çağan, 2 bin kalemde ithalat yasağını kaldıran Suriye’de etkinliğini artırmayı ve yeni ticaret köprüleri kurmayı hedefleyen AKMİB üyelerinin toplantıyı yakından takip edeceğini bildirdi.



Saadettin Çağan, birlik olarak Ocak ayında yüzde 22 artışla 487,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.