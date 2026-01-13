AKMİB liderliğini sürdürdü

AKMİB olarak 2025 yılında gerçekleştirdikleri ihracat verilerini değerlendiren AKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, yıl genelinde ürün gruplarının performansının, sektörün dayanıklılığını ve dönüşüm kabiliyetini net biçimde ortaya koyduğunu kaydetti. Katma değeri yüksek ve ihracat çeşitliliğini artıran ürünlerin payında yükseliş yaşandığını söyleyen Çağan, “Bölge ihracatımızda mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 2,74 milyar dolar değer ile toplam ihracatımızdan yüzde 62,9 pay alarak ilk sırada yer aldı. Küresel enerji fiyatlarındaki normalleşmeye paralel olarak bu ürün grubunda değer bazında yüzde 17’lik bir gerileme yaşansa da, söz konusu grup AKMİB ihracatının ana taşıyıcı unsuru olmaya devam etti. Plastikler ve mamulleri, 669 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 15,3 pay ile ikinci sırada yer aldı. Bu ürün grubunda miktar bazında yüzde 15, değer bazında ise yüzde 4 artış sağlanması, katma değeri yüksek ürünlere yönelimin güçlendiğini gösterdi” dedi.

Anorganik kimyasalların ise 361 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 8,3 pay ile üçüncü sırada konumlanarak istikrarlı seyrini sürdürdüğünü aktaran Çağan, “Yıl boyunca dikkat çeken bir diğer gelişme, sabun ve yıkama müstahzarları, boya-vernik-mürekkep ve muhtelif kimyasal maddeler gibi ürün gruplarında kaydedilen çift haneli artışlar oldu. 109,3 milyon dolar değere ulaştığımız sabun ve yıkama müstahzarları ihracatında yüzde 47’lik değer artışı, hijyen ve temizlik ürünlerine yönelik küresel talebin kalıcı hale geldiğini ortaya koydu. 128,7 milyon dolar değere ulaştığımız boya ve vernik grubunda yüzde 11’lik artış ise sanayi ve inşaat bağlantılı sektörlerdeki toparlanmanın kimya ihracatına olumlu yansıdığını gösterdi” diye konuştu.

“En fazla ihracat yaptığımız ülkeler İtalya, Hollanda ve Slovenya”

AKMİB’in küresel pazarlarda rekabet gücünü koruduğunu ve yeni pazarlara açılmada sağlam temelli zemin oluşturduğunu kaydeden Çağan, ortaya çıkan tablonun 2026 yılı için daha dengeli ve katma değer odaklı bir ihracat yapısının sinyallerini verdiğini ifade ederek, “2025 yılı bölge ihracatımızı ülkelere göre incelediğimizde İtalya 475,6 milyon dolar ve yüzde 10,9 pay ile ilk sırada yer aldı. İtalya’yı, 473,3 milyon dolar ihracat ve yine yüzde 10,9 pay ile Hollanda izlerken, Slovenya 320,7 milyon dolar ve yüzde 7,4 pay ile üçüncü sıraya yükseldi. Bu tablo, AKMİB sektör ihracatının ağırlıklı olarak Avrupa pazarında konumlandığını, ancak tek bir pazara bağımlı olmayan dengeli bir dağılım sergilediğini gösterdi. Geride kalan yılda ihracat hacminde en güçlü ivmelenmeyi yüzde 90 artış ve 152,3 milyon dolar değer ile Belçika pazarında yaşadık. Yüzde 80 artış kaydettiğimiz Slovenya’nın ardından yüzde 74 artış ve 317,5 milyon dolar değer ile Romanya geldi” şeklinde konuştu.

“Doğu Akdeniz, entegre kimya sanayi yatırımlarının adresi olacak”

Cumhurbaşkanı kararı ile Adana’nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri sınırları içinde yer alan yakla­şık 2 bin 927,5 hektarlık arazinin Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesinden de büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Çağan, “Büyük ölçekli sanayi yatırımlarının hayata geçirildiği Adana’nın Ceyhan-Yumurtalık aksında kimya endüstri bölgesi ilan edilmesi, bölgemizin geleceği açısından stratejik bir eşik niteliği taşıyor. Çok büyük bir alanın entegre kimya yatırımlarına tahsis edilmesi; enerji altyapısı, liman bağlantıları ve mevcut sanayi kümelenmeleriyle birlikte değerlendirildiğinde Doğu Akdeniz’in sektörümüz için yeni bir çekim merkezi haline gelmesini sağlayacak. Bu hamle, kimya ve petrokimya alanlarında ölçekli yatırımların önünü açarken, yüksek katma değerli üretim ve nitelikli istihdam açısından da önemli fırsatlar sunuyor. Cari açığın azaltılması hedefiyle örtüşen bu yatırımların, orta ve uzun vadede bölgemizin üretim ve ihracat kapasitesini belirgin biçimde artırmasını, Adana’yı küresel değer zincirlerinde daha güçlü bir konuma taşımasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.