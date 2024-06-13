AKMİB, mayıs ayında 636,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Başkanı Saadettin Çağan, yılın 5’inci ayındaki 1,64 milyar dolarlık bölge ihracatına yüzde 38,68 oranında destek verdiklerini söyledi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne bağlı 8 birlik arasında lider konumda olduklarını belirten Çağan, sektör ihracatının yüzde 77’sini oluşturan mineral yakıtlar ve mineral yağlarda yüzde 202 artışla 452 milyon dolar değere ulaştıklarını kaydetti. En fazla satış yapılan ülkelerin Hollanda, İspanya ve ABD olarak sıralandığını aktaran Çağan, “Hollanda’ya yüzde 3 bin 473 artışla 88,6 milyon dolar, İspanya’ya yüzde 180 artışla 65,2 milyon dolar, ABD’ye yüzde 1.221 artışla 54,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Hacimdeki en güçlü artışları incelediğimizde, Singapur ihracatımız 38,2 milyon dolara ulaştı. Bu ülkeyi 525 kat artış ve 46,8 milyon dolar değerle Malta, 510 kat artış ve 22,8 milyon dolar değerle Slovenya takip etti” dedi.

“Döviz bozdurma zorunluluğunun sıfırlanmasını bekliyoruz”

Kimya sektörünün ithalata bağımlı bir sektör olduğuna dikkat çekerek, ihtiyaç duyulan hammaddenin yüzde 70’inin yurtdışından tedarik edildiğini vurgulayan Çağan, ihracatçılar için döviz bozdurma zorunluluğunun yüzde 40’tan yüzde 30 indirilmesinin önemli bir adım olduğunu ifade ederek, “İhracatın yükselerek devam etmesi için oranların sıfırlanmasını bekliyoruz. Ekonomide alınan tedbirlerin olumlu yansımalarının önümüzdeki dönemde görülmeye başlanacağına inanıyoruz” diye konuştu.