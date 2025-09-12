AKMİB’in ağustos ihracatı 335 milyon dolar oldu

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği AKMİB) Başkanı Saadettin Çağan, ihracat verilerini değerlendirdi. Birlik olarak ağustos ayında Latin Amerika ve Orta Doğu pazarlarında stratejik önem taşıyan fuarlara katıldıklarını kaydeden Başkan Saadettin Çağan, Kolombiya’da düzenlenen Feria Belleza Y Salud Fuarı ile Suriye’de düzenlenen 62. Şam Uluslararası Fuarı’nda sektörel iş birliklerini geliştirecek fırsatları değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Çağan, “AKMİB olarak Latin Amerika’nın öne çıkan ekonomilerinden olan ve son yıllarda küresel ticarette artan rolüyle dikkat çeken Kolombiya’ya araştırma ve inceleme heyeti düzenledik. Başkent Bogota’da 14-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen programda kozmetik ve sağlık ürünlerinin tanıtıldığı Feria Bellaza Y Salud’u gezdik. Türkiye Cumhuriyeti Bogota Büyükelçiliği’ni ziyaretimizde diplomatlarımızdan Kolombiya’da kimya sektörüne ilişkin mevcut durum, ihracat imkânları ve gümrük uygulamaları hakkında bilgi aldık ve istişarelerde bulunduk. 2024 ithalat hacmi 64 milyar doları bulan Kolombiya’da kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 1,2 milyar dolar hacimle önemli bir yer tutuyor. Bu ülkede özellikle plastik ve ambalaj sektöründe artan tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinde hızla büyüyen talep ve tarımsal üretimi destekleyen gübre ve bitki koruma ürünleri için yeni ihracat kanalları açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



“62. Şam Uluslararası Fuarı tarihi bir dönüm noktası olarak öne çıktı”

Başkan Çağan, 27 Ağustos- 5 Eylül 2025 tarihleri arasında 62’incisi düzenlenen Şam Uluslararası Fuarı’nın Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde bölgesel ticaret ve kültürel etkileşim açısından tarihi bir dönüm noktası olarak öne çıktığını vurguladı. Suriye’nin yeniden kalkınmasının Türkiye için hem ticari hem insani ve hem de bölgesel bir sorumluluk olduğunun altını çizen Başkan Çağan, bölgede refahın anahtarının güvenlik ve enerji olduğunu söyledi. Başkan Çağan, “Güvenliğin olduğu yerde kalkınma ve refah olur. Amacımız Suriye’ye mal ve hizmet ihraç etmenin yanında birlikte kalkınmaktır. Türkiye’nin bilgi birikimi ile Suriye’nin iş gücünü birleştirerek üretime dönüştürebiliriz” dedi.



62. Şam Uluslararası Fuarı’nın Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını araladığına işaret eden Başkan Çağan, şunları söyledi: “Fuar organizasyonu, ticaret heyeti ve ticaret diplomasisi adımları ile bir bütün olarak ele aldığımızda Şam Uluslararası Fuarı iki ülkenin ortak kalkınma vizyonunun ete kemiğe büründüğü bir buluşma alanı olarak öne çıktı. Özellikle emek yoğun sektörlerde yatırım için cazip bir ülke konumunda olan Suriye, Türkiye’nin know-how gücü ve deneyimiyle birleştiğinde üretimden istihdama kadar pek çok alanda kazan-kazan modelini mümkün kılıyor.”



İhracat hacminde en güçlü artışlar Belçika ve İspanya pazarlarında

AKMİB’in ağustos ayı ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Saadettin Çağan, şöyle konuştu: “AKMİB olarak yılın 8’inci ayında 493 bin 653 ton ürünü uluslararası pazarlarda değere dönüştürdük. Söz konusu dönemde en çok ihraç ettiğimiz ürünler listesinde 144,1 milyon dolar değer ve yüzde 50,5 pay ile mineral yakıtlar ve yağlar birinci sırada yer aldı. Bunu, 56,6 milyon dolar değer ve yüzde 19,8 pay ile plastikler ve mamulleri ikinci sıradan, 30,2 milyon dolar değer ve yüzde 10,6 pay ile anorganik kimyasallar üçüncü sıradan takip etti.



En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde İtalya, Romanya ve Hollanda ilk üç sırayı oluşturdu. İtalya’ya 36,8 milyon dolar, Romanya’ya 35,3 milyon dolar ve Hollanda’ya 32,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeleri incelediğimizde Belçika ve İspanya pazarlarındaki 3 haneli artışlar dikkat çekti. Belçika pazarında yüzde 661 artışla 12,2 milyon dolar, İspanya pazarında yüzde 229 artışla 18,4 milyon dolar değere ulaştık.”