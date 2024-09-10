  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. AKMİB’in ağustos ihracatı 453,5 milyon dolar oldu
Takip Et

AKMİB’in ağustos ihracatı 453,5 milyon dolar oldu

Ağustos ayında 453,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayan AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, bölge ihracatının yüzde 88,4’ünün mineral yakıtlar ve yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallarda kümelendiğini belirterek, en yüksek değerlere Hollanda, Romanya ve Mısır pazarlarında ulaştıklarını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AKMİB’in ağustos ihracatı 453,5 milyon dolar oldu
Takip Et

MERSİN / EKONOMİ

İhracat rakamlarını değerlendiren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Başkanı Saadettin Çağan, yılın 8’inci ayında 636 bin 945 ton ürünün uluslararası pazarlara sevk edildiğini söyledi.

1,4 milyar dolarlık bölge ihracatına yüzde 38,2’lik destek verdiklerini dile getiren Çağan, “Söz konusu dönemde en çok ihraç ettiğimiz ürünler listesinde 259,7 milyon dolar ve yüzde 64,7 payla mineral yakıtlar ve yağlar birinci sırada yer aldı. Bunu, 65,2 milyon dolar ve yüzde 16,2 payla plastikler ve mamulleri ikinci sıradan, 30,1 milyon dolar ve yüzde 7,5 payla anorganik kimyasallar üçüncü sıradan takip etti. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Hollanda, Romanya ve Mısır ilk üç sırayı oluşturdu. Hollanda’ya 67,7 milyon, Romanya’ya 65,4 milyon, Mısır’a 36,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik” dedi.

“Yatırım ve ihracat odaklı büyüme modeline devam edilmesi önemli”

2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’ına (OVP) da değinen Çağan, küresel ve bölgesel jeopolitik belirsizliklerin devam ettiği dönemde Türkiye’nin yatırım ve ihracat odaklı büyüme modeline devam etmesinin önemini vurguladı. Çağan, “Güncellenen OVP’de ürün ve pazar çeşitlendirmesi, etkin ticaret diplomasisi, ticaretin kolaylaştırılması, ihracatın finansmanı, ithalat bağımlılığının azaltılması, ihracatta yeşil ve dijital dönüşüme vurgu yapılması büyük önem taşıyor.  Sanayide sektörel dönüşüm sağlanarak yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin hedeflenmesi, sanayicilerimizin rekabet gücünü yükseltmeye, dış pazarlara erişimini kolaylaştırmaya, üretim, istihdam ve ihracatımızı artırmaya katkı sunacaktır. AKMİB ihracat ailesi olarak bizler de yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracat ekseninde ekonomimize elimizden gelen katkıyı vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

TEKNOFEST Akdeniz’de en çevreci projeler ödüllendirildiTEKNOFEST Akdeniz’de en çevreci projeler ödüllendirildiŞehirler
Diyarbakır, 30 Kasım – 8 Aralık tarihlerinde kitap fuarına ev sahipliği yapacakDiyarbakır, 30 Kasım – 8 Aralık tarihlerinde kitap fuarına ev sahipliği yapacakŞehirler
'Kadınlar lojistik sektöründe önyargıları yıkıyor''Kadınlar lojistik sektöründe önyargıları yıkıyor'Şehirler

 

Şehirler
Gaziantep’ten Ankara çıkarması
Gaziantep’ten Ankara çıkarması
TEKNOFEST Akdeniz’de en çevreci projeler ödüllendirildi
TEKNOFEST Akdeniz’de en çevreci projeler ödüllendirildi
Diyarbakır, 30 Kasım – 8 Aralık tarihlerinde kitap fuarına ev sahipliği yapacak
Diyarbakır, 30 Kasım – 8 Aralık tarihlerinde kitap fuarına ev sahipliği yapacak
'Kadınlar lojistik sektöründe önyargıları yıkıyor'
'Kadınlar lojistik sektöründe önyargıları yıkıyor'
AYDD, şirketlerin danışmanlık alması için girişimlerini artıracak
AYDD, şirketlerin danışmanlık alması için girişimlerini artıracak
Pınar, Balkanlar ve Uzakdoğu’daki ihracat ağını genişletiyor
Pınar, Balkanlar ve Uzakdoğu’daki ihracat ağını genişletiyor