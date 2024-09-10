AKMİB’in ağustos ihracatı 453,5 milyon dolar oldu

MERSİN / EKONOMİ

İhracat rakamlarını değerlendiren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Başkanı Saadettin Çağan, yılın 8’inci ayında 636 bin 945 ton ürünün uluslararası pazarlara sevk edildiğini söyledi.

1,4 milyar dolarlık bölge ihracatına yüzde 38,2’lik destek verdiklerini dile getiren Çağan, “Söz konusu dönemde en çok ihraç ettiğimiz ürünler listesinde 259,7 milyon dolar ve yüzde 64,7 payla mineral yakıtlar ve yağlar birinci sırada yer aldı. Bunu, 65,2 milyon dolar ve yüzde 16,2 payla plastikler ve mamulleri ikinci sıradan, 30,1 milyon dolar ve yüzde 7,5 payla anorganik kimyasallar üçüncü sıradan takip etti. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Hollanda, Romanya ve Mısır ilk üç sırayı oluşturdu. Hollanda’ya 67,7 milyon, Romanya’ya 65,4 milyon, Mısır’a 36,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik” dedi.

“Yatırım ve ihracat odaklı büyüme modeline devam edilmesi önemli”

2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’ına (OVP) da değinen Çağan, küresel ve bölgesel jeopolitik belirsizliklerin devam ettiği dönemde Türkiye’nin yatırım ve ihracat odaklı büyüme modeline devam etmesinin önemini vurguladı. Çağan, “Güncellenen OVP’de ürün ve pazar çeşitlendirmesi, etkin ticaret diplomasisi, ticaretin kolaylaştırılması, ihracatın finansmanı, ithalat bağımlılığının azaltılması, ihracatta yeşil ve dijital dönüşüme vurgu yapılması büyük önem taşıyor. Sanayide sektörel dönüşüm sağlanarak yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin hedeflenmesi, sanayicilerimizin rekabet gücünü yükseltmeye, dış pazarlara erişimini kolaylaştırmaya, üretim, istihdam ve ihracatımızı artırmaya katkı sunacaktır. AKMİB ihracat ailesi olarak bizler de yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracat ekseninde ekonomimize elimizden gelen katkıyı vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.