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AKOM verileri paylaştı: Metrekareye 5-25 kilogram arasında yağış düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), dün etkili olan sağanakla metrekareye 5-25 kilogram arasında yağış düştüğünü bildirdi.

Haber Merkezi
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AKOM verileri paylaştı: Metrekareye 5-25 kilogram arasında yağış düştü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da dün etkili olan sağanağa ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda, İstanbul genelinde pazar günü sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda başlayan gök gürültülü sağanağın öğleden sonra Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladığı ve akşam saatlerine kadar devam ettiği aktarıldı.

Metrekareye 5-25 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedilen paylaşımda, en fazla yağış miktarının Sarıyer, Silivri, Üsküdar ve Fatih ilçelerinde görüldüğü belirtildi.

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