Akören’in turizm potansiyeli bilimsel çalışmayla ortaya çıkarılacak

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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Akören Belediyesi, ilçenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini turizme kazandırmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 2026 Yılı Turizm Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan "Akören İlçesi Turizm Potansiyeli Envanteri ve Öncelikli Yatırım Alanına Yönelik Ön Fizibilite Çalışması" başlıklı proje, yapılan değerlendirmelerin ardından desteklenmeye hak kazandı.

Projenin kabul edilmesinin ardından Akören Belediyesi ile MEVKA arasında resmi sözleşme imzalandı. Böylece ilçenin turizm potansiyelini ortaya koyacak bilimsel çalışmaların ilk adımı atılmış oldu.

Proje kapsamında Akören'in sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel turizm değerleri kapsamlı saha çalışmalarıyla envanter altına alınacak. Bunun yanı sıra ilçeye kazandırılabilecek turizm yatırımları için bilimsel verilere dayalı ön fizibilite raporları hazırlanacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Akören'in turizm odaklı sosyoekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak yol haritasının oluşturulması hedefleniyor.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, çalışmanın ilçe adına önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2021 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Akören Mavi Boğaz Kanyonu başta olmak üzere ilçemizin sahip olduğu turizm değerlerinin bilimsel olarak ortaya konulması ve ekonomik gelişimine katkı sunulması açısından bu proje büyük önem taşıyor. İlçemizin turizm envanteri, Proje Koordinatörü Sayın Doç. Dr. Abdurrahman Dinç ve ekibi tarafından çok yönlü olarak değerlendirilecek. Projeye verdikleri desteklerden dolayı MEVKA Genel Sekreterimiz Sayın Dr. İhsan Bostancı ile tüm ekibine teşekkür ediyorum."

MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı ise proje kapsamında Akören'in sahip olduğu doğal, kültürel ve turistik değerlerin sistematik ve veri temelli yöntemlerle analiz edileceğini belirterek, hazırlanacak ön fizibilite çalışmasının ilçenin turizm envanterinin oluşturulmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

"Akören ilçemizin turizm potansiyeli bilimsel ve akademik yöntemlerle değerlendirilecek"

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Abdurrahman Dinç de Akören'in sahip olduğu doğal zenginliklerin bilimsel açıdan kapsamlı şekilde inceleneceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu proje sayesinde doğal güzelliklerini büyük ölçüde koruyan Akören ilçemizin turizm potansiyeli bilimsel ve akademik yöntemlerle değerlendirilecek. Hazırlanacak envanter çalışmasıyla ilçenin sahip olduğu değerler ortaya konulurken, turizmin yöre ve bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar da çok yönlü olarak araştırılacaktır."

Hazırlanacak turizm envanteri ve ön fizibilite raporlarının, Akören'in gelecekte gerçekleştirilecek turizm yatırımları için önemli bir rehber niteliği taşıması bekleniyor.