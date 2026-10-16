Aksu: “Gelin kenti ve geleceği yeniden kuralım”

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ADANA/EKONOMİ

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi tarafından düzenlenen 3. Adana Mimarlık Festivali, Adana Müzesi’nde açıldı. 17 Ekim’e kadar sürecek festival; mimarlık, tasarım, sanat, edebiyat ve arkeolojiyi ‘kurmaca’ teması etrafında buluşturuyor.

Festivalin açılış konuşmasını yapan TMMOB Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Canan Aksu, mimarlığın hayalle hakikatin, hafızayla geleceğin buluştuğu yaratıcı bir alan olduğunu vurguladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin, Türkiye’nin dört bir yanından mimarları, akademisyenleri ve farklı disiplinlerden isimleri Adana’da buluşturduğunu belirten Aksu, “Yapay zekânın, hızla çoğalan kopyaların, hazır kalıpların ve giderek tek tipleşen şehirlerin dünyasında bizi özgün kılan en temel meselelerden birini sorguluyoruz; kurmaca” dedi.

Festival boyunca tarihi Adana Müzesi’nde mimarlığın farklı boyutlarının tartışılacağını, atölyeler ve sanatsal etkinliklerle yeni fikirlerin geliştirileceğini ifade eden Aksu, kentin geleceğinin ortak hayallerle şekilleneceğine dikkat çekti. Aksu, “Şehirler yalnızca taştan, betondan ve harçtan ibaret olsaydı geriye ne kalırdı? Onları şehir yapan; sokaklarında yankılanan kahkahalar, meydanlarında biriken hatıralar ve birlikte kurduğumuz ortak hayaldir. Gelin bu kenti, bu hayatı ve geleceği hep birlikte yeniden kuralım” ifadelerini kullandı.

Özdoğan: “Barınma krizi küresel bir sorun”

TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan ise Dünya Mimarlık Günü’nün bu yılki “Barınma bir insan hakkıdır, onu geliştirelim” temasına dikkat çekti. Ekim ayı boyunca Türkiye genelindeki mimarlık etkinliklerinde barınma sorununun tartışıldığını belirten Özdoğan, konut krizinin uluslararası mimarlık kuruluşlarının da öncelikli gündemleri arasında yer aldığını kaydetti.

Olguner: “Mimarlık hızlı üretimin gölgesinde kalmamalı”

Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner de mimarlığın sanat tarihi ve insan yaşamındaki merkezi rolüne işaret etti. Sanayileşme ve özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında hızlanan konut üretiminin mesleğin önceliklerini değiştirdiğini belirten Olguner, hızlı üretim anlayışının mimarlığın önemini geri plana itebildiğini dile getirdi.

Etkinlikte daha sonra, meslekte 30, 40, 50 ve 60 yılı geride bırakan mimarlara plaket verildi.