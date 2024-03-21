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Akut Kardiyak Tedaviler Kongresi Atina’da gerçekleştirildi

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin Akut Kardiyak Tedaviler Kongresi 8-10 Mart tarihlerinde Atina’da yapıldı.

Haber Merkezi
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Akut Kardiyak Tedaviler Kongresi Atina’da gerçekleştirildi
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ESKİŞEHİR

Kalp krizi, kalp yetersizligi, çarpıntılar gibi acil konuların ele alındığı toplantıda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden çok sayıda hekim katıldı.

Söz konusu toplantıda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Görenek ve Doç. Dr. Gurbet Özge Mert davetli oturum başkanı ve konuşmacı olarak Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Kalp hastalıkların acil tedavisinde son gelişmelerin ele alındığı toplantıda hem tanı alanında hem de tedavi konusunda gelinen son noktadaki gelişmeler çok sayıda hekim ile paylaşıldı. Bu alanda ses getiren önemli çalışmalar da ilk kez bilim camiasına sunuldu.

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