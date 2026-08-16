AKUT’tan Kocaeli’de 36 saatlik uluslararası USAR tatbikatı

Kocaeli

AKUT Arama Kurtarma Derneği, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümünde Kocaeli’de 4. Seviye (Uluslararası) Kentsel Arama ve Kurtarma Tatbikatı düzenledi. “17 Ağustos Anma Tatbikatı” adıyla gerçekleştirilen çalışmaya İstanbul, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yarımada ekiplerinden 57 gönüllü katıldı. 36 saat kesintisiz olarak planlanan tatbikatta, AKUT’un geliştirmekte olduğu uluslararası ağır sınıf Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) kapasitesinin sahadaki karşılığı test edildi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel, “17 Ağustos 1999, Türkiye’nin afetlere hazırlık konusunda hafızasına kazınmış en önemli tarihlerden biri. AKUT’un tarihine baktığımızda da bu tarihin çok özel bir yeri olduğunu görüyoruz. O günden bugüne geçen süreçte çok büyük afetler yaşadık, çok sayıda insanımızın hayatına dokunduk ve sahada çok önemli tecrübeler edindik. Ancak afetler değiştikçe, riskler büyüdükçe ve uluslararası müdahale standartları geliştikçe bizim de kendimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Hedefimiz, USAR standartlarında görev yapabilen yapı oluşturmak”

Akbel, “AFAD ile sahadaki en yüksek kapasiteli müdahale yapılarından biri olduk. Ancak bugün üzerinde çalıştığımız yapı, sayıdan çok nitelik, sürdürülebilirlik ve standardizasyon üzerine kurulu. Hedefimiz; uluslararası ağır sınıf USAR standartlarında görev yapabilecek, kendi lojistiğini, personel devamlılığını, komuta-kontrolünü ve teknik kapasitesini sürdürebilecek bir ekip yapısı oluşturmak” şeklinde konuştu.

Akbel, “Bizim hedefimiz, gerektiğinde Türkiye içinde çok güçlü bir müdahale gerçekleştirebilmek ve ihtiyaç olduğunda dünyanın herhangi bir noktasındaki büyük bir afete uluslararası standartlarda destek verebilecek kapasiteye ulaşmak” ifadelerini kullandı.

“Tatbikat gerçek bir uluslararası afete yakın koşullarda planlandı”

Kocaeli’de gerçekleştirilen tatbikatın gerçek bir uluslararası afet operasyonuna mümkün olduğunca yakın koşullarda planlandığını belirten Akbel, “36 saat boyunca arama, keşif, teknik arama, kurtarma, medikal müdahale, enkaz güvenliği, haberleşme, lojistik ve ekip yönetimi gibi süreçleri aynı anda işlettik. Uzun süreli operasyonlarda yalnızca kurtarma teknikleri değil, vardiya düzeni, personel devamlılığı, kaynak yönetimi ve komuta-kontrol gibi unsurlar da büyük önem taşıyor. Bizim hedefimiz, uluslararası ağır sınıf ekip kapasitemizi geliştirerek afet bölgesinde 10 gün boyunca 24 saat esasına göre operasyon yürütebilecek bir yapıya ulaşmak. Bu kapasiteyle aynı anda farklı enkaz sahalarında kurtarma, arama, keşif ve değerlendirme faaliyetlerini sürdürebilecek insan gücü, teknik ekipman, lojistik ve komuta-kontrol altyapısını oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Akbel, uluslararası ağır sınıf USAR kapasitesinin resmiyet kazanması açısından Kasım 2027’de gerçekleştirilmesi planlanan INSARAG sınıflandırma sınavının önemli bir aşama olduğunu belirtti.

Akbel, “2027’deki sınıflandırma sınavına yalnızca AKUT’un bir sınavı olarak bakmıyoruz. Bu, Türkiye’nin sivil toplum alanındaki afet müdahale kapasitesinin uluslararası standartlarda ortaya konulması açısından da önemli bir hedef. Biz bu sürecin sonunda yalnızca AKUT adına değil, Türkiye adına da gurur verici bir sonuç elde etmek istiyoruz. Buna da yapacağımız çalışmalarla en iyi şekilde hazırlanıyoruz” diye konuştu.

AKUT Tatbikatlar Birimi Sorumlusu Kaan Sabah, tatbikatın yalnızca kurtarma tekniklerinin uygulanmasını değil, bütünlüklü bir USAR sisteminin sahadaki işleyişini test etmeyi amaçladığını belirtti.

Sabah, “Ağır sınıf bir USAR ekibi oluşturmak, yalnızca daha fazla ekipman veya daha fazla personel bulundurmak anlamına gelmiyor. Asıl mesele, tüm bu unsurların tek bir operasyonel sistem içerisinde, uzun süre boyunca kesintisiz ve güvenli biçimde çalışabilmesi. Bu tatbikatta da arama-kurtarma faaliyetlerinden lojistiğe, haberleşmeden komuta-kontrole kadar bütün sistemi birlikte test ediyoruz” şeklinde konuştu.