Akyıl, iplik üretimine hazırlanıyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde 2016 yılında Güney Doğu Anadolu bölgesinin en büyük entegre pamuk işleme tesislerinden birini kuran Akyıl A.Ş. ürettiği ham pamuk ile tekstil sektörüne, linter ile kağıt, makine ve savunma sanayiine yem ile de hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlıyor. Sahip olduğu sözleşmeli tarım alanları ve yüksek pamuk işleme kapasitesiyle Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesindeki yem, tekstil sanayicilerinin en önemli ham madde tedarikçilerinden biri olan firma, artık yönünü ara mamul üretim projelerine çevirdi. İlk etapta iplik üretmeyi hedefleyen firma, a kalite ürünleriyle kumaş, hazır giyim ve konfeksiyon sanayicilerinin yurt dış pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak. Akyıl Yağ & Pamuk Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Lütfi Badıllı, iplik üretimi için iş birlikleri kurduklarını yatırım için görüşmelerin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Uzun yıllardır çalıştıkları bir firmayla yeni bir ortaklık kurduklarını ifade eden Lütfi Badıllı, “Yeni işbirliğimiz sayesinde sözleşmeli tarım ve pamuk işleme kapasitemiz daha da artacak. Aynı zamanda iplik üretimine başlayacağız. İplik üretiminde gerekli ham madde için Ceylanpınar’da yaklaşık 50 hektarlık arazi üzerindeki sözleşmeli tarım yapmayı amaçlıyoruz. İplik üretimine uygun özel cins pamuk yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yüksek işleme kapasitesiyle öne çıkıyor

Yaklaşık olarak 50 bin dönüm arazi üzerinde 30 bin metrekaresi kapalı alanda üretim yaptıklarını kaydeden Lütfi Badıllı, “Toplamda 37 kişiyi istihdam ediyoruz. Üretim tesislerimizde ham pamuktan kütlü pamuk, yağ, linter ve küspe üretiyoruz. Linter üretimimizin tamamı Avrupa’ya gidiyor. Linter üretim kapasitemiz 4 bin tona kadar yaklaşıyor. Türkiye’de linter pamuk üretim sanayisi olmadığı için üretimimizi ağırlıklı olarak İspanya’ya ihraç ediyoruz. Linterden elde edilen tozlar barut yapımında pamuk bölümü ise para kâğıdı, oyun hamuru, çeşitli makine parçalarının üretiminde kullanılıyor. Aynı zamanda Günlük olarak 350 ton çiğidi işleyecek kapasitemiz var. Bu kapasiteyle her sezon yaklaşık 5 bin ton ham pamuk yağı elde ediyoruz. Tam entegre üretim hatlarımız sayesinde sıfır atıkla üretim yapıyoruz” diye konuştu.

Yüzde 30 proteinli küspesiyle yeni yem çeşitleri geliştiriyor

Pamuk sezonunda yağ üretiminden arta kalan yaklaşık 40 bin tonluk çiğit küspesini de yem üretimlerinde yüksek katma değere dönüştürdüklerini ifade eden Akyıl Yağ & Pamuk Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Lütfi Badıllı, şöyle devam etti: “Küspelerimizin protein oranları yüzde 30 düzeyinde çıkıyor. Bu yüksek oranlar sebebiyle ürettiğimiz yemler ağırlıklı olarak süt hayvanlarının verimini artırmak ve hastalıklara karşı daha dirençli hale gelmeleri için kullanılıyor. Ayrıca Ankara, Kayseri, Konya ve Mersin’deki yem fabrikalarından yüksek ham madde talepleri alıyoruz. Yem konusunda yüksek kaliteden ödün vermeden ürünlerimizin çeşitliliğini artıracak Ar-Ge projeleri üzerinde çalışıyoruz. Yeni yem çeşitleriyle portföyümüzü geliştirip sektördeki payımızı artıracağız.”