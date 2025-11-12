Akyokuş’un yeni simgesi Park Dedeman Konya kapılarını açtı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’nın simge bölgelerinden Akyokuş’ta yükselen Park Dedeman Konya, 10 Kasım 2025 itibariyle kapılarını misafirlerine açtı. 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesis, mimarisi, konforu ve üst düzey güvenlik standartlarıyla dikkat çekiyor.

Basın lansmanında konuşan Park Dedeman Konya adına Prof. Dr. Cevat Özpınar, otelin kuruluş süreci ve teknik özellikleri hakkında bilgi verdi. Özpınar, otelin ana yatırımcısının Akyokuş Park A.Ş. olduğunu belirterek, “Şirketimiz; Konya iş dünyasının köklü firmalarından İbrahim Şeflek Nakliye Taahhüt Ltd. Şti., Öztaşoğlu Hafriyat Nakliye Ltd. Şti. ve Farabi Hastanesi’ni bünyesinde barındıran Avisenna Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin ortak girişimiyle kurulmuştur” dedi.

Dört yıl süren titiz bir inşaat sürecinin ardından tamamlanan 151 odalı otelin, şehir standartlarının çok üzerinde konfor sunduğunu ifade eden Özpınar, “Otelimizde en küçük oda dahi brüt 32 metrekare. 57 Superior, 43 Deluxe, 9 Deluxe Suit, 6 Family Suit dahil toplam 151 odamızda misafirlerimize ferah ve lüks bir konaklama deneyimi sunuyoruz” diye konuştu.

“Yangın güvenliğinde üst standart”

Park Dedeman Konya’nın teknik altyapısına da değinen Özpınar, yangın güvenliği konusuna özel önem verdiklerini vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

“Yangın yönetmeliğini eksiksiz uyguladık ve buna ek olarak Dedeman standartlarıyla güvenliği bir üst seviyeye taşıdık. Oda kapılarından duvar kaplamalarına, mekanik şaftlardan mutfak sistemlerine kadar tüm alanlarda yangına dayanıklı malzemeler ve otomatik söndürme sistemleri kullanıldı. Kapalı otoparkımızdan toplantı salonlarımıza kadar her bölümde yangın algılama, acil anons ve tahliye sistemleri aktif durumdadır.”

“Şehre değer katacak”

Otelin inşasında emeği geçen mühendis, mimar ve teknik ekibe teşekkür eden Özpınar, “Park Dedeman Konya, yalnızca bir konaklama tesisi değil, aynı zamanda Konya’nın marka değerine katkı sağlayacak bir yapıdır. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

151 odalı, 296 yatak kapasiteli Park Dedeman Konya’da ayrıca 10 ile 100 kişi arasında farklı büyüklüklerde toplantı ve konferans salonları bulunuyor. Otel, oda-kahvaltı konseptiyle birlikte 24 saat hizmet veren alkolsüz A La Carte restoranıyla da misafirlerini ağırlıyor.