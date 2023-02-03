Akyürek, kurduğu yeni nesil fabrikalarla, Türk fındık sektörünün rekabet gücünü artırıyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Türkiye ve dünya kuru gıda sektörüne ürün bazlı makine teknolojileri üreten Akyürek Makine A.Ş., geliştirdiği yeni inovatif teknolojilerle tarım sektörünün katma değerli üretim sürecine aktif katkı sağlıyor. Bakliyat, hububat, baharat, yağlı tohum ve tütün ürünlerine özel anahtar teslim fabrikalar kuran firma, son yıllarda kuruyemiş grubundaki pazar payını artırıyor. Yeni nesil makineleriyle yurt içindeki ithalatı azaltıp yurt dışındaki ihracatı artırarak Türkiye’nin dış ticaret açığının kapatılmasına katkı sağlayan firma, son olarak Ordu’da günlük 200 ton işleme kapasiteli mega bir fındık fabrikasının üretim proseslerine imzasını attı. Kurdukları yeni nesil fındık fabrikalarının muadillerine göre önemli bir rekabet gücü sağladığını ifade eden Akyürek Makine A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Akyürek, geliştirdikleri yeni nesil fındık teknolojileri sayesinde ürünün tozunun, büyük küçük yabancı maddeleri ve taşlarının temizlendiğini kaydetti. Ürünlerin temiz bir şekilde kalibre edilmesi sayesinde fındık ürünlerinin kalite değerinin yükseldiğine dikkat çeken Ümit Akyürek, “Fındık sektöründe bir ilk olarak tesiste toz toplama sistemini hayata geçirdik. Bu sayede ürünlerin tozları tek bir noktada toplanıyor. Ürün kalitesi artıyor. Tüm işleme makinelerimiz son teknoloji ile PLC kontrol panosundan kontrol ve takip ediliyor ve tek bir kişi tüm fabrikayı çalıştırabiliyor. Geliştirdiğimiz fındık makinelerimizin tüm proseslerinde iç fındıklar zarar görmüyor kalitesi bozulmadan işleniyor. Tesisimizin eleme kapasitesi saatte 16 ton. Kabuklu elek siloları toplamda 400 ton ürün alabiliyor” dedi.

Sudan, Özbekistan ve Amerika pazarındaki payını artırdı

Yurt içi pazarların yanı sıra dünya genelindeki yüzlerce pazarda kuruyemiş üreticilerini Türk makine teknolojisi ile tanıştırdıklarını belirten Ümit Akyürek, “Ar-Ge mühendislerimizin tasarladığı yer fıstığı makineleri Avrupalı ve Amerikalı makine markalarına karşı önemli bir rekabet gücü sağladı. Aynı başarıyı fındık makinelerinde yakalamayı başardık. Ülkemizin fındık işleme teknolojilerindeki ithalatını ciddi oranlarda azalttık. Kırma, temizleme, boylama ve paketlemeye kadar anahtar teslim fındık fabrikaları kurup sektörümüzü destekliyoruz. Sudan, Özbekistan ve Amerika’ya ihraç ettiğimiz makinelerin önemli bir bölümünü kuruyemiş işleme teknolojileri oluşturuyor. Dünya genelinde 4 kıtadan toplamda 102 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ukrayna, Etiyopya, Bulgaristan, ve Özbekistan’daki ofislerimiz aracılığıyla Antartika dışında tüm ülkelere ulaşıyoruz” diye konuştu.

Yurt dışı yapılanmasının meyvelerini topluyor

Yurt dışı pazarlardaki yeni showroom yatırımlarıyla hem satış sonrası hizmetler hem de pazarlama kapasitelerini daha da artırarak yüksek rekabet gücü elde ettiklerini belirten Ümit Akyürek, şunları söyledi: “Amerika, Cezayir, Hindistan, Özbekistan, Peru, İtalya, Romanya, Nijerya ve Sudan’da açtığımız temsilciliklerimizin ihracatımıza katkısını son 2 yılda net bir şekilde görmeye başladık. Özellikle İspanya’daki showroomumuz Avrupa pazarındaki pazar hakimiyetimizin güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlıyor.”