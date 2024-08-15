Al-San Gıda 146. sıraya yükseldi, marka bilinirliğine odaklandı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya’da 32 yıldır faaliyet gösteren Al-San Gıda, Meram Un markasıyla hem yerel hem de global pazarlarda güçlü bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Buğday, çavdar, yulaf ve hidrotermal un üretiminde uzmanlaşan şirket, geleneksel ve endüstriyel kanallara yüksek kaliteli ürünler sunuyor.

Yayınlanan İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesiyle ilgili EKONOMİ Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulunan Al-San Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Numan Albayrak, elde ettikleri başarıyı yeni yatırımları, artan üretim kapasiteleri ve hızlı büyüme adımlarına bağladı. Albayrak, “Bu sene satış ekibimizi daha da büyüterek Meram Un markasının bilinirliğini her geçen gün artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Sektörde ilk on firma içerisindeyiz”

2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında kapasite artışı sağladıklarını belirten Al-San Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Numan Albayrak, “Fabrikamızda 2023 yılında 271 bin ton buğday işleyerek 2,7 milyar TL ciro elde ettik. Un sektörü içerisinde iç piyasa satışları göz önüne alındığında ise ilk on firma içerisindeyiz. Bu yıl İSO İkinci 500 sıralamasındaki yükselişimiz de bunu göstermektedir. İstanbul Sanayi Odası, Türkiye’de sanayi sektörüne yönelik en uzun soluklu ve kapsamlı çalışmayı yürütüyor. Bu sene de ülkemize değer katan şirketleri açıkladıkları listelerde biz de yeni yatırımlarımız, artan üretim kapasitemiz ve hızlı büyüme adımlarımız sayesinde Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 26 basamak yükselerek 146. sırada yer almanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca bu performansımızın artarak piyasadaki payımızın daha üst noktalara taşınacağını, önümüzdeki süreç içerisinde göreceğimize inanıyoruz” dedi.

“15 ülkeye ihracat yapıyoruz”

2022 yılından bu yana ihracat yaptıklarını belirten Albayrak, “Afrika Kıtası’ndaki on beş ülkeye yaptığımız ihracat faaliyetlerimizle Türk markası olarak bilinirliğimizi ve kalitemizi kanıtlamış bulunmaktayız. 2025 yılı için yıllık ciromuzun yüzde 30’unu ihracat ile sağlamayı hedefliyoruz. Yine Türk markası olan Meram Un kalitesinin daha çok ülkede bilinirliğini ve kullanımını artırarak, ülke ekonomisine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yatırımlarımızla pazar hakimiyetimizi güçlendireceğiz”

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye ekonomisine değer ve katkı sağlayacak yatırım çalışmalarının fizibilitelerini yaptıklarını söyleyen Numan Albayrak, bugüne kadar hayata geçirdikleri yatırımlar hakkında da şunları söyledi: “2023 yılında satın alımını gerçekleştirmiş olduğumuz Lüleburgaz bölgesinde bulunan fabrikamızın fiziki ve teknolojik revizyonlarını tamamlayarak bu yıl yeni üretim tesisimizi hayata geçirdik. Trakya bölgesinde yapmış olduğumuz yatırımla birlikte günlük üretim kapasitemizi artırarak daha fazla kişinin Meram Un lezzetiyle tanışmasını hedefliyoruz. Buna ek olarak, yeni fabrikamızın liman bölgelerine yakınlığıyla ihracat pazarındaki hakimiyetimizi de güçlendireceğine inanıyoruz. Parekende kanadında da her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutmamız sebebiyle satışlarımızdaki yükseliş ve memnuniyet devam etmektedir. bu da Meram Un markasının Nielsen raporlarında yükselişi de bunu göstermektedir. Ayrıca karbon ayak izimizi düşürmek adına tüketim ihtiyacımızın önemli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama hedefimiz bulunmakta. Bu kapsamda Karaman bölgesinde 4 megawattlık GES projemizi tamamlayarak bu yıl içerisinde devreye almayı planlıyoruz.”