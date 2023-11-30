Al-San Gıda yatırımlarla büyüyor

BERFİN AKKAŞ/KONYA

Al-San Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Numan Albayrak “İstanbul Sanayi Odası, Türkiye’de sanayi sektörüne yönelik en uzun soluklu ve kapsamlı çalışmayı yürütüyor. Bu sene de ülkemize değer katan şirketleri açıkladıkları listelerde biz de yeni yatırımlarımız, artan üretim kapasitemiz ve hızlı büyüme adımlarımız sayesinde yer aldığımız için mutlu ve gururluyuz.”

Albayrak, “Al-San Gıda olarak 1992’den beri Meram Un markasıyla buğday unu, spesifik unlar, ata tohumu unları (siyez unu, karabuğday unu), çavdar unu, yulaf unu, kurutulmuş un (hidrotermal un) üretimleri yapıyoruz. Geleneksel kanallarda tüm fırınlara ekmeklik un satışı, pasta, böreklik, baklavalık un satışı, endüstriyel kanallarda yerli ve global paydaşlarımıza gofret, kek, kurabiye üretimleri için un (hammadde) satışı, perakende sektöründe de nihai tüketicilerimize 1, 2, 5 ve 10 kg’lık paket un satışlarımız bulunmaktadır. Paket unlardan Türkiye’nin büyük discount mağazalar zinciri ile 20 yıldır PL (müşteri markası) olarak çalışmaktayız.” dedi

"2022 yılını 1,7 milyar TL ciro ile kapattık"

Albayrak “Fabrikamızda 2022 yılında un üretimi için 246.000 ton buğday işleyerek 1,7 milyar TL ciro elde ettik. Böylece bir önceki yıla göre %40 oranında kapasite artış sağladık. Firmamızın iç pazardaki pazar payı %3’tür. Firmamız ihracat faaliyetlerine son 1 yıldır başlamış bulunmakta, şu an 10 ülkeye ihracat faaliyetlerimiz devam etmektedir, 2024 yılında ise bu sayıyı 25 ülke olarak hedeflemekteyiz. Pandemi ile birlikte ev içi ve ev dışı un tüketim alışkanlıklarında değişimler olmuş ve tüketilen un çeşidi ve miktarı artmıştır. Biz de tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına üretimimizi çıkardığımız yeni ürünler ile çeşitlendirmiş ve artırmış bulunmaktayız. 2022 yılında makine parkurumuzun, kapasite artışı da yaparak, güncel teknolojiye uygun şekilde otomasyon ve yenilemelerini gerçekleştirdik. 2023 yılında Trakya Bölgesi’nde yeni bir fabrika satın almamızla bu fabrikanın yenilediğimiz teknolojik yatırımları ile üretim ve satış ağımızın artışını ve her evde Meram Un kalitesinin kullanımını hedefliyoruz. Yine bu hedefimiz doğrultusunda Kütahya Organize Sanayi’de bulunan arsamıza un ve türevi ürünlerin üretim artışı için yatırım planlarımız bulunmaktadır. Böylece 2024 için 330.000 ton buğday işleyerek, 4 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi

Sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini açıklayan Albayrak “Firmamız yeni tohumların geliştirilmesi, sürdürülebilir tarım ve sözleşmeli üretim üzerine çiftçilerimizle sosyal sorumluluk projeleri kapsamında iş birliği yaparak bu konulara destek olacaktır. Yine karbon ayak izimizi düşürmek adına tüketim ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama hedefimiz de bulunmaktadır. 2024 yılında tüketimimizin %50’lik kısmını karşılayacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık.” dedi

Albayrak “Üretim ve sanayiciliğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Pandemi dönemi ve tam da ortasında olduğumuz savaş ortamı bizim üretimini yaptığımız unun, dolayısıyla buğdayın ne kadar önemli ve stratejik bir emtia olduğunu kanıtlamış oldu. Küresel ısınmaya bağlı çevre sorununu ve su kaynaklarının kritik durumunu da göz önüne alarak bu önemli hammaddemiz buğday üretiminin düşmemesi için devletimiz ile birlikte üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Tüm dünyada tarım üreticileri desteklenmektedir. Ülkemizde de devlet politikalarının tarım üreticilerine vermiş olduğu desteği yerinde buluyor ve bu desteğin daha da artırılmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.