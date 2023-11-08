Aladağ Grup, Akdeniz bölgesinde bayileşmeye başlıyor

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

1970 yılında beton elemanları üretmek için kurulan Aladağ Grup, 3. Kuşak ile beraber yarım asrı aşan süreçte altyapıdan, çevre düzenlemeye, parke taşından hazır betona kadar inşaat ve şehircilik sektörlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet veriyor.

Grup şirketlerinin iştiraklerinden bahseden Mehmet Ali Küçükaladağlı “Sancak Beton Konya-Ankara Yolu üzerindeki 8 bin metrekarelik tesisinde 280m3/saat hazır beton üretim kapasitesi ile inşaat firmalarına butik bir hizmet sunuyoruz. Sancak Hazır Beton Tesisimiz, 56 metrelik pompa Türkiye’deki ilk ve en yüksek kapasiteli mobil pompası ile Konya’nın ilk 27’lik beton pompası envanterinde bulunuyor” dedi.

50 bin metrekarelik üretim tesisi

Konimsan Sanayi Sitesindeki Aladağ Alt Yapı Elemanları üretim tesislerinde ise beton borular, vana odaları, yağmur suyu logarları, parsel ve muayene bacaları gibi altyapı sektörünün ihtiyacı olan ürünler ürettiklerini söyleyen Küçükdağlı, 20 bin metrekarelik alanda hizmet verdiklerini ifade etti. Küçükdağlı şöyle devam etti; “Konya-Ereğli yolunun 10. Kilometresinde, Konimsan Sanayi Sitesinde ve Çumra tesislerimizde toplam 50 bin metrekarelik alanda faaliyetlerini sürdüren Dekkoratif markamız, mineral ve klasik parke taşı üretimi gerçekleştirmektedir. Bölgenin ilk mineral parke taşı üretimini yapan firmamız sahip olduğu tesisler ile bölgedeki en yüksek parke taşı üretim kapasitesine sahiptir.”

İnovatif ve özel projelere yer veriyor

Küçükaladağlı, “Beton elemanları ve hazır beton ürünleri sektör gereği bulunulan il içerisinde hizmet vermeyi gerektiriyor. Bu alanda Konya ve yakın çevresine hizmet vermekteyiz. Ancak hazır beton üretimi konusunda yapmış olduğumuz bölgesel anlaşmalar ile Ankara, Aksaray ve Mersin gibi şehirlerde özel projelere de hizmet verdik. Bu alanda farklı illere hizmet verme kapasitesine sahibiz” dedi.

Dekoratif parke ürünleri konusunda Türkiye’de yeterli sayıda üreticinin olmadığına değinen Küçükaladağlı, “2023 yılından itibaren başta Antalya, Mersin bölgesi olmak üzere Türkiye genelinde bayilik vermek için teknik ve lojistik alt yapı sisteminin planlamasına başlamış bulunuyoruz. İnşallah planlı yatırımlarımızın tamamlanmasının ardından çok daha yüksek kapasite, çeşitlendirilmiş ürün gamı ile Türkiye genelinde hizmet sunacağız” ifadelerini kullandı.

Özel mineral taşları kullanıyorlar

Dekkoratif markalarına yatırımların devam ettiğinin söyleyen Küçükaladağlı, “50 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan yeni fabrika inşaatımız devam ediyor. Tam otomasyon ve

son teknoloji ile üretim yapacağımız bir tesis olacak. Klasik parke taşı ürünlerine nazaran, yeni nesil parke taşlarımız görsel olarak çok daha estetik ve daha dayanıklı olacak” dedi.

Küçükaladağlı, taşlardaki estetik ve doğal görünümü elde edilmek için Türkiye’nin belli başlı taş ocaklarından çıkan mineral taşları kullandıklarını sözlerine ekledi.