Albayrak "Eskişehir limanlar vasıtasıyla dünyaya bağlanacak"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Meclis Başkanvekilliği görevini de yürüten AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda 2026 yılının Eskişehir’e özel bir yıl olacağını vurguladı. Eskişehir OSB–Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu Bağlantısı çalışmaları hakkında bilgi verilen videoda ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve EOSB Başkanı Nadir Küpeli’nin de görüşlerine yer verildi.

Kesikbaş "Kurtuluş Savaşı'nı raylarla kazandık"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, çalışmaların hızlanmasıyla alakalı olarak, “Biz Kurtuluş Savaşı’nı Behiç Erkin’ler ile kazandık, Kurtuluş Savaşı’nda Eskişehir olmasaydı, Behiç Erkin’ler olmasaydı, o vagonlar savaşta lojistiği sağlamasaydı işimiz bu kadar olmazdı. Bir ray bu kadar önemli” diye konuştu.

Avrupa ülkelerine ucuza ulaşacağız

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli yapılan çalışmanın önemine vurguda bulanarak, “Biliyorsunuz bir Covid-19 dönemi yaşadık ve uzak doğudan yapılan tedariklerin ne kadar uzun süre aldığını ve ne kadar bir bölgeye yüklendiği zaman risk taşıdığını hep beraber gördük. Onun için Eskişehir’in limanlara ulaşması, özellikle ihracatımızın yoğun olduğu Avrupa ülkelerine, çok kısa sürede ve ucuz navlun rakamlarıyla ulaşmamız adına harika bir iş olacak” dedi.

Eskişehir'in 50 yıllık hayaliydi

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ise Eskişehir’in yarım asırlık bir hayalini daha gerçekleştirmek için tüm gayretleriyle çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: “Denize yaklaşmazsak, yatırımlarımız büyümez, ekonomimiz büyümez ve sanayimiz gelişmez. Eskişehir’in limana bağlanması 50 yıllık bir hayaldi. Bunu takriben 15-20 yıl önce burayı Hasanbey Lojistik merkezi olarak yapan rahmetli Kemal Unakıtan’ın kazandırdığı ivmeyi biraz daha hızlandırdık. Bu işin kazananı Eskişehir olacak, Eskişehir halkı olacak. Şehrimiz adına, sanayimiz adına ve geleceğimiz adına büyük hayallerimiz var bizim diyoruz.”

Diğer yandan, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve EOSB Başkanı Nadir Küpeli projenin hızlanması ve sonuçlanması ile ilgili olarak gayretli çalışmalarından dolayı AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak’a ve süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.