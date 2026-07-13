Albayrak Grubu’nun ‘Hane’ Sergisi Büyükşehir desteğiyle Konya’da açıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Tantavi Kültür Sanat Merkezi’ndeki sergi açılışında konuşan Albayrak Grubu İletişim Koordinatörü Esat Sivri, “Hane-i İslam Sanatları Sergisi için bundan 6 ay önce İstanbul'da Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın katılımıyla çok güzel bir açılış gerçekleştirdik. Tophane-i Amire’yi, o top üretilen tarihi eseri bir kültür sanat merkezine dönüştürdük ve orada bir ayda 100 binden fazla misafirimizi konuk ettik. Ama bir mekanla kurulan bağ zamanla o mekâna bir hikâye katar. Tantavi de aslında bizim için öyle. Biz birçok ilde bu sergiyi yapıyoruz ama Konya ve Konya'daki Tantavi’nin yeri bizim için çok farklı. 2 sene önce Besmele-i Şerif sergimizde buradaydık. O zaman hayran olmuştuk. Geçen sene Adil-i Mutlak sergimizle buradaydık. Dünyaya bir mesaj verdik Konya'dan. Bu süre zarfında bizlerin her zaman yanımızda olan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, değerli Meram Belediye Başkanımıza, Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Kavuş emeği geçenlere teşekkür etti

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya’nın İslami hassasiyetleri olan ve bu konudaki medeniyete sahip çıkan bir şehir olduğunu belirterek, “Mekanlar değerli ama içinde olanlarla, içinde yapılan etkinliklerle çok daha kıymetli oluyor. Tantavi Kültür Merkezi’nde Albayrak Grubu ile her sene bir öncekinden çok daha özel ve çok daha güzel sergiler yapıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Aile sergisinin önemine dikkat çeken Kavuş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önce ‘Aile Yılı’, sonra ‘Aile 10 Yılı’ ilan ettiği bir dönemdeyiz. Bu çok derin kaygılar güttüğümüzden kaynaklı. Nüfusumuzla, doğurganlığımızla veya ailenin bizim kök dediğimiz yerin kıymetinin belki de bu kadar azaldığı, saldırıların en fazla aile üzerine olduğu bir dönemde ‘aile’ başlığını önüne çıkarmak her bir grubun, her bir kurumun ve aslında her bir bireyin en önemli işi. Sergide emeği geçen herkese, Albayruk Grubu’na, sanatçılarımıza ve çok kıymetli işlerimizin gerçekleşmesine katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Hat işinin sadece bir sergiden ibaret olmadığını hepimiz görüyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın hikayesi olan bir şehir olduğunu belirterek, “Geçmişten itibaren sanata, sanatçıya, ilme değer veren bir şehirdeyiz ki Hazreti Mevlana'nın Konya'da olmasının sebebi Sultan Alaaddin’in onu Konya'ya davet etmesinden ibarettir. Çünkü devletin, kamunun bu işleri himaye etmesi çok kıymetli ve önemlidir” dedi.

Bugün gelinen noktada sadece kamunun değil, Türkiye’nin artık marka değeri olmuş şirketlerinin de bu konulara ilgi gösteriyor olmasını çok kıymetli bulduğunu ifade eden Başkan Altay, “Albayrak Ailesi ülkemizde çok önemli işler yapıyor. Şehrimizde de başta TÜMOSAN olmak üzere Ereğli'de çok güzel işleri var. Başta Konyaspor'umuz olmak üzere şehrimize çok önemli katkı sunuyorlar ama bunun yanında hakikaten Mesut Bey'e ayrı bir paragraf açmak lazım. Kendisinin bu konudaki adanmışlığı her türlü takdire şayan. Sadece sanatla ilgili değil, şehrimizdeki sosyal konularda da kendisinin çok büyük desteği var. Hat işinin sadece bir sergiden ibaret olmadığını hepimiz görüyoruz. Artık sergi de başlı başına bir eser ve fotoğraflanabilecek bir yapıya dönüştü ve her geçen yıl da artarak devam ediyor. Kendisinin ben bizzat bu işe ne kadar vakit ayırdığını ne kadar ilgilendiğini biliyorum. Onun için kendisine ve ailesine hassaten teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Belediyeler olarak gereğini yapmaya gayret ediyoruz ve güzel işler ortaya çıkıyor”

Başkan Altay, birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda güzel işlerin ortaya çıktığını belirterek, “Bu işin Konya'da olmasının bir güzel yanı da Hüseyin Öksüz Hocam gibi artık ümmete mal olmuş hattatlarımızın, sanat insanlarımızın Konya'da olması çok kıymetli. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Her yıl burada hocamızın talebelerinin oluşturduğu hatlarla birlikte sergiler düzenliyoruz. Bunun için de bir ortama ihtiyaç var. Konya'nın ortamı, manevi iklimi de yeni sanatçılarımızın, yeni sanatseverlerimizin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Bunun için Sayın Valimizin riyasetinde kamu üstüne düşeni yapıyor. Bizler belediyeler olarak gereğini yapmaya gayret ediyoruz ve güzel işler ortaya çıkıyor. Açtığımız sergilere ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle hanım kardeşlerimizin ilgisinin hem sanatçı olarak hem de ziyaretçi olarak artarak devam ettiğini görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Tantavi de artık şehrimizin önemli bir kültür merkezi haline geldi. Değerli Meram Belediye Başkanımıza ve ekibine de teşekkür ediyorum” dedi.

“Türkiye geldiği noktada tüm dünyaya örnek işler yapıyor”

Başkan Altay, “Hane” başlığında düzenlenen sergide emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Hepimiz hanemize sahip olabilirsek, hanemizde çocuklarımıza yeterli imkanı oluşturabilirsek, onların yetişeceği bir iklim oluşturabilirsek, ülkemizin geleceği çok daha güzel olacaktır. Türkiye geldiği noktada tüm dünyaya örnek işler yapıyor. Özellikle sanat alanında yapılan bu işlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın birçok yerini gezip görüyoruz. Özellikle gelişmişlik seviyesi yüksek olan ülkelerde ortaya çıkarılan görsel sanatlarda gelinen nokta ve bizim de hat ile bunu yakalıyor olmamızın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sanatçılarımız bu konuda canla başla çalışıyorlar ama bu ortamların hazırlanması, bu mekanların tahsis edilmesi bu işin itibarını çok yükseltiyor. İnşallah Konya olarak bu tür güzel sergilere bundan sonra da ev sahipliği yapma arzumuzu bir kez daha buradan iletiyoruz. Konya'da düzenlenmesi için gösterdikleri nezaketten dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Başta Hüseyin Hocam olmak üzere tüm sanatçılarımıza hayırlı, sağlıklı bir ömür diliyorum. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Tüm Konyalı hemşehrilerimi sergiyi görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu sergi inanıyorum ki gönüllerde kalıcı bir iz bırakacaktır”

Konya Valisi İbrahim Akın, “Sergimizin teması olan ‘hane’ medeniyetimizin çekirdeğidir ve içinde sevginin, saygının, şefkat gibi köklü değerlerin yeşerdiği mukaddes bir yuvayı ifade etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılının ‘aile yılı’ olarak ilan edilmesinden ilham alınarak kurgulanan bu sergi; aile, eş, anne, baba ve nesiller arası bağ kavramlarını İslam sanatının o zarif diliyle yeniden tefekkür etmemize imkan tanımaktadır. Tantavi Kültür Merkezi'nin bu tarihi ve nezih atmosferinde bir ay boyunca sanatseverlerle buluşacak olan bu sergi inanıyorum ki gönüllerde kalıcı bir iz bırakacaktır. Serginin şehrimizle buluşmasında destekleri olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bu muazzam sergiyi hazırlayarak Konya'mızın kültür hayatına çok özel bir katkı sunan Albayrak Grubu’na, kapılarını bu anlamlı etkinliği açan ev sahibimiz Meram Belediye Başkanımıza ve eserleriyle ruhumuza dokunan kültürümüzü geleceğe taşıyan tüm kıymetli sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesinden ilhamla kurgulanan sergi, klasik ve çağdaş eserleri bir araya getirerek aile, eş, anne-baba ve nesiller arası bağ kavramlarını ele alıyor.

Aile temasını merkeze alan 13 adet hat, 12 adet tezhip, dijital eserler, geometrik desenlerden oluşan kandiller ve mermer işleme celi sülüs ile Mehmet Özçay’ın 11 adet seramik-hat eserinin bulunduğu “Hane” sergisi 7 Ağustos’a kadar Tantavi Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.