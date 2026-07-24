Ali Alkan, Kayseri Ticaret Odası’na (KTO) adaylığını açıkladı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Ali Alkan, resmi adaylık duyurusunu basın mensuplarıyla paylaştığı yazılı açıklamayla duyurdu. Alkan’ın paylaştığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yaklaşan ticaret odası seçimlerinin, şehrimiz ticaret erbabının en önemli gündem başlıklarından biri olduğunu yaptığımız görüşmelerde, kurduğumuz temaslarda yakinen müşahede ettik. Geniş katılımlı bu istişarelerimizde; hiçbir sektörün, hiçbir meslek grubunun ve hiçbir işletme ölçeğinin kendisini dışlanmış hissetmediği, her üyenin kendisini yönetimin doğal bir parçası olarak gördüğü bir temsil anlayışı, üyelerimizin en önemli beklentisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu beklentiyi karşılayacak yönetimi tesis etmek en temel hedeflerimizden biri olacaktır.

Temaslarımız sonucu tespit ettiğimiz beklentiler çerçevesinde, temsil gücü yüksek, adil, katılımcı ve ortak aklı esas alan bir oda yönetimini üyelerimizle birlikte oluşturacağız. Bu anlayışı hâkim kılmak amacıyla besmele çekerek çıktığımız bu kutlu yolculuğu saygıyla üyelerimizin dikkatine sunuyor, bu vesileyle Kayseri Ticaret Odası Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuyla paylaşmaktan onur duyuyorum. Oda yönetiminde edindiğim tecrübe ve bilgiyle bu önemli sorumluluğu üstlenmeye hazırım. Kayseri'nin ticaret kültürünü ve girişimcilik ruhunu, üretim gücünü, ihracat potansiyelini daha ileri taşıyacak; şeffaf, hesap verebilir, ulaşılabilir ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla tüm üyelerimizin desteğine talibiz.”