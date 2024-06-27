Ali Ekber Yıldırım Çukurova çiftçisi ile buluştu: Tarımda planlamayı iklim yapıyor

Eray ŞEN / ADANA

Türkiye İş Bankası’nın düzenlediği ‘Planlı Üretim ve Tarımın Geleceği’ konulu toplantıya Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım konuşmacı olarak katıldı. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, ilçe ziraat odalarının başkanları, çiftçiler, tarımsal işletmelerin yöneticileri ve İş Bankası yetkililerinin katıldığı toplantıda tarım sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Toplantının açılışında konuşan İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölümü Uzmanı Metin Yüksel, tarıma yönelik sundukları fırsatlar hakkında bilgi verdi. Daha sonra söz alan Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, sektördeki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Bu yıl hayata geçirilmesi beklenen tarımda planlama dönemiyle ilgili çalışmalara değinen Yıldırım, Türkiye’de tarımla ilgili çeşitli dönemlerde farklı projelerin gündeme getirildiğini, ancak uygulamada başarılı sonuçlar alınamadığını hatırlattı. Tarımda planlamanın; nereye, ne ekileceğinden, ne kadar ekileceğine, nasıl pazarlanacağına kadar kapsamlı bir çalışma gerektirdiğini anlatan Yıldırım, artık bunların arasına iklim değişikliğinin de eklendiğini kaydetti. Yıldırım, iklim değişikliğinin etkilerinin her yıl arttığına dikkat çekerek, “Birleşmiş Milletler bu konuda ‘iklim cehennemi’ tanımını kullanıyor. Dolu, don, aşırı yağış, sel, kuraklık, aşırı sıcak gibi iklim olayları sıklıkla yaşanıyor. Bu koşullarda planlamayı iklim yapıyor” ifadesini kullandı.

“Maliyet konusunun çözümü için önerim…”

Yıldırım, üreticilerin tepkisine neden olan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alım fiyatlarıyla ilgili düşüncelerini aktardı. TMO yönetiminin, buğdayda ton başına 9 bin 250 lira olarak açıkladığı ve diğer hububat ürünleri için belirlediği alım fiyatlarının, ürün maliyetinin üzerinde olduğu yönündeki açıklamasının soru işaretleri yarattığını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: “Her yıl yaşanan maliyet konusunun çözümü için benim önerim; her bölgede bir üretici, çiftçi belirlensin ve sezon boyunca tohuma, gübreye, mazota ve diğer maliyet kalemlerine ne verdiği tek tek kayda geçirilsin. Böylece dönem sonunda herkesin güvenebileceği bir maliyet ortaya çıkar ve bu konudaki tartışmalar biter.”

“Kapalı sulamaya geçilmezse susuz kalacağız”

Toplantıda söz alan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, finans konusunda yaşanan sorunların çözümü için; Ziraat Bankası dışındaki diğer devlet bankaları Halkbank ve Vakıfbank’ın da çiftçiye kredi vermesini önerdi. Bir diğer katılımcı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da Çukurova’da bir an önce ‘kapalı basınçla sulama sistemine’ geçilmemesi halinde yakın gelecekte ciddi su sorunu yaşanabileceği uyarısında bulundu.