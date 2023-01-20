Ali Özkan: Hürriyet Mahallesi’ndeki iddialar asılsız

ALİ ŞAHİN/BURSA

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, birkaç gün önce Hürriyet Mahallesi sakinlerinin kendilerine ait tapular olduğunu iddia ederek, mera arazilerinin belediye tarafından satıldığı iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik söylemleriyle ilgili konuştu. Hızlı tren inşaatı başta olmak üzere bölgedeki birçok çalışma sırasındaki faaliyetlerin, köy tüzel kişiliğinden geçen bir miktar arazinin, kamulaştırma yoluyla, bedeli Karacabey Belediyesi’ne ödenerek yürütüldüğünü belirten Başkan Özkan, “Ankara’da bu söylemleri gerçekleştiren vatandaşlardan bir tanesi olan ve dernek başkanı olduğunu iddia eden Bayram Efe isimli kişinin, Hürriyet Mahallesi ile tek bağlantısı, daha önce burada ikamet eden bir hanımefendi ile evli olmasıdır. Ayrıca kendisinin emlakçılık faaliyetleri yaptığını duyuyoruz. Yine Ankara’da Bayram Bey ile olan vatandaşların hiçbiri şu an Hürriyet Mahallesi’nde yaşamamaktadır. Daha önce ailesinden birileri veya kendileri bu mahallemizde yaşamış olabilir ancak şu anda yaşamlarını Bursa’da veya Bursa dışında idame ettirmektedir. Aynı zamanda söz konusu arazilerin, tarım ve hayvancılıkla hiçbir alakası olmayan, marjinal araziler olduğunu ifade etmek istiyorum. Hiçbirinin şu an da burada tarım ve hayvancılıkla ilgili faaliyetleri bulunmamaktadır. Şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar: Kendilerini burada zirai faaliyetler yapıyorlar, hayvancılık faaliyetleri yapıyorlar ve Karacabey Belediyesi de onların arazilerine el koyuyor, bunları da yasalara aykırı olarak, üçüncü şahıslara satıyor. Karacabey Belediyesi olarak yaptığımız tüm faaliyetler; yasalara, yönetmeliklere, usule, esasa uygun olarak gerçekleşmektedir” diye konuştu.