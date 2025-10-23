Aliağa OSB, Yeşil OSB Sertifikası aldı

İZMİR / EKONOMİ

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), sanayide çevreci üretim anlayışını benimseyen yaklaşımıyla Yeşil OSB Sertifikası almaya hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 1.5 yıldır yürütülen denetim sürecini başarıyla tamamladıklarını dile getiren ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, “Bu sertifika, çevreye duyarlı üretim hedeflerimizin, verimlilik odaklı yönetim anlayışımızın ve sürdürülebilir sanayi vizyonumuzun somut bir göstergesi. Sanayi bölgeleri artık yalnızca üretim merkezleri değil, çevreyle uyumlu yaşam alanları olarak da konumlanıyor. ALOSBİ olarak biz, sanayide sürdürülebilir dönüşümü bir tercih değil, bir zorunluluk olarak görüyoruz. Doğal kaynakların hızla azaldığı, karbon emisyonlarının küresel düzeyde baskı yarattığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu nedenle, enerji verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu ve yenilenebilir enerji yatırımlarını yönetim stratejimizin merkezine koyduk. Yeşil OSB Sertifikası da bu kararlılığımızın resmi bir teyidi” dedi.

Yeşil OSB sertifikasını alabilmek için 6 ön kriter ve 38 performans kriteri için yapılan kapsamlı bir denetim sürecinden geçtiklerini hatırlatan Tezcan, “Bu başlıklar arasında enerji ve su verimliliği, karbon salınımı azaltımı, atık yönetimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, çevresel izleme sistemleri ve çalışan farkındalık programları gibi konular yer aldı. Bizim hedefimiz sadece sertifika almak değil; sanayicilerimize daha düşük maliyetle, daha verimli, çevreye duyarlı bir üretim ortamı sunmak. ALOSBİ’yi yeşil üretim üssü haline getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

"YOLCULUĞUMUZ DEVAM EDECEK”

Yeşil OSB belgesiyle birlikte, bölgede yeni nesil çevre projelerinin de devreye alınacağına dikkat çeken Tezcan, “Bu kapsamda yenilenebilir enerji yatırımları, enerji izleme sistemleri, su geri kazanım uygulamaları ve karbon ayak izi azaltma çalışmalarına yenileri eklenecek. Bu belge bir son değil, sürdürülebilir sanayi yolculuğumuzun yeni başlangıcı. ALOSBİ’de üreten her sanayicinin bu dönüşümün bir parçası olmasını istiyoruz. Amacımız, Türkiye’nin en çevreci sanayi bölgelerinden biri olarak hem üretimi hem doğayı koruyan bir gelecek inşa etmek” dedi.