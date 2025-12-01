ALJ Türkiye Ağaçlandırma Seferberliği’nin ilk adımını 310 bin fidan ile İzmir’de attı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türkiye’de Toyota, Lexus ve BYD markalarının distribütörlüğünü yürüten ALJ Türkiye, ülke çapında başlattığı Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında satılan her 1 araç için 10 fidan dikilmesini öngören kampanyasıyla ses getirdi. Ağustos ayında başlayan bu yaklaşım sayesinde, destekçiler ve araç satışlarıyla birlikte kasım ayı itibarıyla 310 bini aşan dikim seviyesine ulaşıldı. Bu fidanlar, 2024 yazında yangında zarar gören İzmir’in Buca ilçesindeki 185 hektarlık alanda toprakla buluşturuldu. Castrol, Reysaş ve Rumeli Üniversitesi ise, tüm sektöre ilham veren Ağaçlandırma Seferberliği’ne ilk destek verenler arasında yer aldı.

“İzmir’de ilk büyük adımı atılan Ağaçlandırma Seferberliği tüm Türkiye’ye yayılacak”

Program kapsamında düzenlenen panelde konuşan ALJ Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt seferberliğin vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Türkiye’nin giderek artan iklim krizi, kuraklık ve yangın tehdidi karşısında artık hepimizin çok daha fazla sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz. ALJ Türkiye olarak biz de bu tabloyu tersine çevirmek için büyük ve sürdürülebilir bir adım atma gerekliliğini gördük. Ağustos ayında başlattığımız ve beklediğimizin ötesinde ilgi gördüğümüz Ağaçlandırma Seferberliği’nin sahadaki ilk adımını attık. İzmir’de 310 bin fidanın toprakla buluşması, seferberliğin ülke geneline yayılacak sürecinin ilk adımı oldu. Hedefimiz araç satışlarına paralel olarak 6 ayda bir 650-700 bin fidanlık dikim yapmak. Amacımız yalnızca ağaç dikmek değil; kendi kendine yaşam döngüsünü sürdürebilen orman ekosistemleri oluşturmak” dedi.

“Ağaçlandırma kırsal kesimlerle sınırlı kalmayacak”

Türkiye’de ihtiyaç duyulan her noktaya temas etmek istediklerini belirten Bozkurt, aynı zamanda kent ormanlarının da öneminden söz ederek, “Türkiye’nin dört bir yanında bayilerimiz var. Toyota, Lexus ve BYD markalarımızla birlikte çok güçlü bir teşkilata sahibiz. Her bir bayimizle bulundukları şehirde bir kent ormanı kurma üzere hareket geçiyoruz. Buradan hem belediyelere hem de tüm sektörlere açık bir çağrı yapmak istiyorum. Bu hareketin büyümesi için her kurumun elini taşın altına koyması gerekiyor. Hep birlikte çok daha büyük işlere imza atılacağını biliyoruz” diye konuştu.