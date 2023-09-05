Alman Başkan Link, TOGG ile tanıştı

GAZİANTEP

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG ile Gaziantep sokaklarında gezen Sören Link, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası’ndan Kardeş Şehir olunması nedeniyle şehrinin adının verildiği Duisburg Caddesi’ne kadar aracı sürdü.

Sürüş öncesi Başkan Fatma Şahin’i makamında ziyaret eden Başkan Link ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye için yapılan yardımlaşmalar, yeşil şehir, ortak yürütülecek yeni çalışmalar, tecrübe paylaşımı gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

Duisburg Belediye Başkanı Link, depremden etkilenen ilçeleri ziyaretinin yanı sıra yeşil şehir yatırımları ve hidrojenle çalışan toplu taşıma sistemleri ile ilgili yapılan hazırlıkları inceleyerek bu çalışmalardan yararlanmak istediklerini belirtti.

"Gaziantep’e gelmeniz, deprem bölgesine yapacağınız ziyaret olağanüstü insani bir duruş"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, makam ziyaretinde yaptığı konuşmada 6 Şubat Depremleri sonrası yardıma ilk koşan ülkelerden birinin Almanya ve Duisburg olduğunu aktararak şunları söyledi:

“Almanya’da yaşayan vatandaşlarımız neleri varsa çok hızlı bir şekilde bize gönderdi. Sizlerin, dostlarımızın, kardeşlerimizin destekleriyle iyileşiyoruz. Acılarımızın iyileşmesi için dostlarımıza çok ihtiyacımız olacak. Bugün burada olmanız, Gaziantep’e gelmeniz, deprem bölgesine yapacağınız ziyaret olağanüstü insani bir duruş.”

Başkan Şahin, konuşmasının devamında iki ülkenin birbirini tamamlayan ticari altyapıya sahip olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Müze ve turizm altyapısı buna bir örnek. Birbirimize çok benziyoruz. Bu konulardaki iş birliğini de güçlendirmek lazım. İki şehir ekonomisini de çok rahat güçlendirebiliriz yeni dönemde. Şu an ihracatta ilk beşteyiz. OSB’de 250 bin işçi çalışıyor. Üretimde Türkiye’nin en iyisiyiz. Bu konuda da iki şehrin oda başkanlarını daha sıkı çalıştırmamız gerekiyor. Gaziantep ki depremzedeler Almanya’daki ailelerinden çok büyük destek gördü. Ziyarete gelindiğinde yapılan ticaret esnafın elini rahatlattı.”

Duisburg Belediye Başkanı Sören Link ise deprem felaketi sonrası Gaziantep’ten ilk haberlerin gelmesiyle birlikte hızlı bir şekilde yardım için çalışmaya başlanıldığını vurgulayarak şu sözleri kullandı:

“Gaziantep’ten ulaşan görüntüler, 11 yıllık belediye başkanlığım döneminde en zorlayıcı ve etkileyici görüntülerdi. Aynı zamanda burada insanların nasıl canla başla çalıştığını görmek bizi çok etkiledi. Ziyaretlerimizde Gaziantep’in yeşil şehir çalışmalarını görerek burada neler yapıldığını anlayarak sizin deneyimlerinizden faydalanabilir, karşılıklı alışverişler olabilir. Hidrojen ve iklim konularında çok daha iyi bir iş birliğine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz bu başlıkları sizinle çok daha ileri taşımayı istiyoruz.”