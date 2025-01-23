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ALOSBİ Türkiye'nin örnek OSB'si olmayı hedefliyor

Haluk Tezcan, 2025 sonunda yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir projeleriyle Türkiye’nin örnek OSB’lerinden biri olmayı hedeflediklerini söyledi.

Haber Merkezi
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ALOSBİ Türkiye'nin örnek OSB'si olmayı hedefliyor
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İZMİR / EKONOMİ
 

Türkiye’de ilk kreşin olacağı Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), yeşil dönüşüme de imza atacak. ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, “ALOSBİ, yalnızca üretim odaklı bir sanayi bölgesi değil, aynı zamanda çalışanları ve çevresiyle yaşayan bir ekosistem olma yolunda ilerliyor” dedi.
 
2025 sonunda yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir projeleriyle Türkiye’nin örnek OSB’lerinden biri olmayı hedeflediklerini söyleyen Tezcan, “Büyüme hızımız, projelerimiz ve vizyonumuzla, yalnızca İzmir’de değil, Türkiye’de fark yaratıyoruz. 2025, ALOSBİ için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak” dedi.
 
Türkiye’nin en büyük 10 sanayi bölgesinden biri olan ALOSBİ’de 2024, “yenilikler yılı” oldu. Bölgedeki katılımcı firmaların talepleri doğrultusunda birçok proje hayata geçirildi. Tezcan, bu projelerin sanayicilerin ve çalışanların hayatını kolaylaştırdığını belirterek “Sanayicilerimizin ‘İyi ki ALOSBİ’deyiz demesi, bizim en büyük motivasyon kaynağımız” dedi.
 
Bölgenin altyapı projelerinin devam ettiğini söyleyen Tezcan, “150 yatak kapasiteli Stillo Business Hotel hizmete girerken diğer taraftan lojistik merkezi kuruldu. Geri kazanım projeleri ile atık suyun yeniden kullanımı artırıldı ve arıtma tesisleri modernize edildi. Küresel ısınmanın etkileri giderek artıyor. Bu nedenle bölgemizde sürdürülebilir su kaynakları ve enerji sistemleri için altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.
 
Tezcan, ALOSBİ’nin yalnızca İzmir’in değil, Türkiye’nin en modern OSB’lerinden biri haline geleceğini vurguladı. 2025’te hayata geçirilecek projelerden bazıları şöyle; “Türkiye’nin ilk kapsamlı OSB kreşi, yeşil dönüşüm ve karbon nötrlüğü, gölet projesi, ulaşımda elektrikli otobüs dönemi, yeşil alanlar ve sosyal sorumluluk.”

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