ALOSBİ’den dev yatırım: Stillo Business Hotel &SPA

İZMİR / EKONOMİ

Sanayicilerin taleplerini dikkate alarak 150 yatak kapasiteli Stillo Business Hotel & SPA’nın açılışını gerçekleştiren ALOSBİ, bu yeni yatırımla iş dünyasına önemli bir hizmet sunacak. Aynı gün, içinde havuz, basketbol&voleybol sahası, halı saha, tenis kortu ve kapalı spor salonunun bulunduğu, Spor Tesisi-Havuz ve Etkinlik Alanı da hizmete açıldı.

ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, sanayicilerden gelen taleplerin büyük önem taşıdığını belirterek, “Bir hayalle yola çıktık ve bugün bu hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin taleplerini en iyi şekilde karşılamak için büyük bir mücadele veriyoruz. Otelimiz, sanayicilerimize en iyi hizmeti sunmak için özenle tasarlandı. Ancak burayı yaşatacak olan sizlersiniz” dedi. Tezcan ayrıca, otelin restoran hizmetlerine gelen yoğun talepleri karşılamak için Michelin Yıldızlı İsveçli Şef getirdiklerini de ifade etti. Tesiste yer alan SPA ve spor alanlarının kullanımı konusunda da sanayicilere çağrıda bulunan Tezcan, “Bu tesisler sizin, sizler varsanız bu tesisler yaşar” diyerek katılımcılardan destek istedi.

“Gelecek bizim gelecek biziz”

Tezcan, geleceğe yönelik hedeflerinden de bahsederek şu açıklamayı yaptı:

“Bizler, sizler için bugünden projeler geliştiriyor ve gelecekte karşılaşacağımız sorunlara bugünden çözüm bulmaya çalışıyoruz. O gün geldiğinde ‘keşke’ dememek için Türkiye’de örnek olan değil, Dünya’da örnek olmaya çalışan bir sanayi bölgesi olmayı hedefliyoruz. O yüzden gelecek biziz ve gelecek bizim diyoruz. Bu anlamda da Yeşil OSB projelerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyoruz”