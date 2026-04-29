ALP Danışmanlık, insan kaynağını sürdürülebilir rekabet avantajına dönüştürmeyi hedefliyor

İZMİR / EKONOMİ

İzmir, Bursa ve İstanbul lokasyonlarında faaliyet gösteren ALP İnsan Kaynakları Danışmanlığı, “Attract, Lead, Promote” (İşe Al, Liderlik Et, Geliştir) mottosuyla insan kaynağını sürdürülebilir bir rekabet avantajına dönüştürmeyi hedefliyor.

Küresel iş dünyası, 2026 yılı itibarıyla yapay zekâ, dijitalleşme ve değişen iş gücü dinamiklerinin etkisinin artık daha fazla hissedilmesiyle beraber köklü bir dönüşümden geçiyor. Bu dönüşümün merkezinde ise tüm dijitalleşme tahayyüllerine rağmen halen “insan” yer alıyor. ALP İnsan Kaynakları Danışmanlığı da, geliştirdiği stratejik yaklaşımlar ve insan odaklı çözümleriyle bu değişimi yönlendiren kuruluşlardan biri olarak öne çıkıyor. Kurucu Genel Müdür Ozan Şiyve liderliğinde faaliyetlerini sürdüren şirket, “Attract, Lead, Promote” (İşe Al, Liderlik Et, Geliştir) mottosuyla insan kaynağını sürdürülebilir bir rekabet avantajına dönüştürmeyi hedefliyor.

ALP’in kurumsal yaklaşımının temelini oluşturan üç aşamalı model, çalışan yaşam döngüsünü baştan sona stratejik bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor. İşe Al aşaması seçme-yerleştirme danışmanlığı hizmetleri ile şirketlerin doğru yetenekleri işe almasını sağlıyor. Liderlik aşaması liderlik ve çalışan gelişimi temelli eğitim programları aracılığı ile çalışan performansını artırıyor. Geliştir aşaması ise profesyonel koçluk, kariyer planlama ve iç mobiliteyi destekleyen yapılandırma çözümleri ile sürdürülebilir gelişimi destekliyor.

“Yetenek kazanımında stratejik ortaklık yapıyoruz”

Yetenek kazanımında nokta atışı çözümlerin, teknolojinin İK süreçlerine entegrasyonu ile hızlansa da kritik roller ve niş endüstriler için dış kaynak kullanımının stratejik bir zorunluluk haline geldiğini dile getiren Güney Marmara ve Bursa Bölge Direktörü Buket Çinkılıç, “ALP Danışmanlık olarak uzman seviyesinden tepe yönetime kadar search ve mapping çalışmalarıyla projeye özel pazar haritalama çalışmaları gerçekleştiriyor ve pasif aday havuzuna erişim sağlıyoruz. Yetkinlik bazlı değerlendirmeler ile adayların geçmiş başarılarını ve kurum kültürüne uyumunu analiz eden kısa liste raporları hazırlıyoruz” dedi.

Seçme ve yerleştirme danışmanlığı süreçlerinde pazar analizi, yetkinlik değerlendirmesi ve kültürel uyum süreçlerini kapsayan bütünsel bir yaklaşım ile hareket ettiklerini anlatan Çinkılıç, şirketin misyonunun, sadece pozisyon kapatmak değil hem müşteri hem aday için süreç mentörlüğü yaparak sürdürülebilir ve kalıcı işe yerleştirmeler sağlamak olduğunu ifade etti. Çinkılıç, “Özellikle küresel ölçekte büyüyen -yetenek kıtlığı- sorunu, şirketleri daha yenilikçi çözümler aramaya yönlendirirken, biz ‘search & mapping’ ve yapay zeka temelli analiz yöntemleri ile ön plana çıkıyoruz” diye konuştu.

Eğitimde Yeni Yaklaşım: Değişim Odaklı ve Deneyimleyerek Öğrenme

Eğitim ve gelişim hizmetlerinde, klasik eğitim anlayışının ötesine geçerek değişim odaklı ve deneyimsel öğrenme yaklaşımını benimsediklerini anlatan Çinkılıç, “Liderlikten satış yönetimine, kişisel gelişimden organizasyonel dönüşüme kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz programlar, simülasyon temelli yapısıyla dikkat çekiyor. Bursa Bölge’yi eğitim ve gelişim programlarına duyulan ihtiyaç açısından önemli bir çekim merkezi olarak görüyoruz. Eğitimi bir bilgi aktarımından ziyade, mevcut durum ile hedef yetkinlikler arasındaki farkı kapatan bir değişim aracı olarak görüyoruz. Eğitimcilerin birer koç/moderatör gibi çalıştığı, organizasyona ve ihtiyaca özel, esnek ve uygulanabilir eğitimler tasarlıyoruz” dedi.

“Yeni kariyere geçişte koçluk yapıyoruz”

Sundukları “outplacement coaching” hizmetiyle işten ayrılma süreçlerini hem çalışan hem de işveren açısından daha sağlıklı ve yapıcı bir zemine taşıdıklarını belirten Çinkılıç, “Bu hizmet sayesinde çalışanlar yeni kariyerlerine hazırlanırken, şirketler de işveren markalarını koruma ve güçlendirme fırsatı yakalıyor ve çalışanla pozitif bağı sürdürüyor. Bize göre başarılı İK modeli; teknolojiyi etkin kullanan ancak insan faktörünü merkeze alan bir yapıdan geçiyor. Bu yaklaşımı ‘veri + vicdan = artırılmış İK zekâsı” formülüyle özetliyoruz. İŞKUR onaylı özel istihdam bürosu olarak faaliyet gösteriyoruz. Kurumların yalnızca bugünü değil, yarını da inşa etmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.