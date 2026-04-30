Alper Gezeravcı GTÜ’de uzay deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Etkinlik kapsamında Gezeravcı, Türkiye’nin uzay vizyonu ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Öğrencilere uzay görev sürecine ilişkin tecrübelerini aktaran Gezeravcı, programda gençlerin sorularını da yanıtladı.

GTÜ kampüsünde gerçekleştirilen programda ayrıca Gezeravcı’ya üniversitenin bilimsel altyapısı ve yürütülen akademik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Gezeravcı, Milli Teknoloji Hamlesi’nin bir parçası olmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Gezeravcı, “Burada, Türkiye’nin teknolojik geleceğini inşa edecek gençlerle bir arada olmak çok kıymetli. Uzay bir varış noktası değil, yeni bir başlangıçtır” ifadelerini kullandı.