Alpla, Adana ve İzmir’de iki fabrika yatırımı yaptı

Eray ŞEN/ADANA

Global ölçekte plastik ambalaj ve geri dönüşüm şirketi Alpla, Adana ve ve İzmir’de toplam 30 milyon Euro yatırımla iki tesis açtı.

Türkiye’de 1992’den bu yana yaklaşık 100 milyon Euro yatırım gerçekleştiren şirket, önümüzdeki beş yılda 40 milyon Euro’luk yeni yatırımı hayata geçirmeyi öngörüyor. Bu yatırımlarla üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 25, cironun yüzde 40 artırılması hedefleniyor. Alpla Türkiye; Adana ve İzmir’deki yeni yatırımlarının yanı sıra Kocaeli, Ankara ve Konya’daki tesisleriyle de üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Alpla’nın Adana fabrikasının açılışı Alpla Group CEO’su Philipp Lehner, Afrika Orta Doğu ve Türkiye Bölge Genel Müdürü Javier Delgado Villanueva ve Türkiye Genel Müdürü Emre Canoğlu’nun da katıldığı törenle yapıldı. Türkiye’nin Alpla için uzun vadeli ve stratejik bir büyüme pazarı olduğunu belirten CEO Lehner, “Türkiye’nin üretim gücüne, sanayi altyapısına, nitelikli insan kaynağına ve büyüme potansiyeline güveniyoruz” dedi.

"Türkiye, AMET’in yüzde 35’ini temsil ediyor"

Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Bölge Genel Müdürü Javier Delgado Villanueva da yeni yatırımlarının ALPLA’nın Afrika, Orta Doğu ve Türkiye’yi kapsayan AMET bölgesindeki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Javier Delgado Villanueva şöyle devam etti: “Türkiye bölge operasyonumuzun yaklaşık yüzde 35’ini temsil ediyor. Güçlü sanayi altyapısı ve stratejik coğrafi konumuyla Türkiye’yi bölgenin önemli üretim üslerinden biri olarak görüyoruz. Adana ve İzmir yatırımlarımızı da bu potansiyelin üzerine inşa ettik.”

Canoğlu: Türkiye operasyonumuzu geleceğe hazırlıyoruz

Türkiye Genel Müdürü Emre Canoğlu ise Adana ve İzmir yatırımlarının Türkiye operasyonu açısından önemini şöyle anlattı: “Son beş yılda Türkiye ekonomisinin de büyümesine paralel ciddi bir büyüme gerçekleştirdik. Büyüme hızımızı yatırımlarla destekleyerek Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdam kapasitesine katkı sunmak istiyoruz. Müşterilerimize daha yakın olmak, değişen talep ve ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermek, ürün ve teknoloji portföyümüzü genişletmek ve tedarik güvenliğini güçlendirmek de en az kapasite kadar önemli. Türkiye operasyonumuzu geleceğe hazırlıyoruz.”

Canoğlu, tesislerin İzmir’de yaklaşık 120, Adana’da 80 kişiye istihdam sağlayacağını, dolaylı istihdam katkısının ise bin kişiye ulaşacağını kaydetti.

Adana’ya 10, İzmir’e 20 milyon Euro’luk yatırım

Adana’da 10 milyon Euro yatırımla, yaklaşık 20 bin metrekare arazi üzerinde kurulan tesis, 12 bin metrekare kapalı alana sahip. PET preform, HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) ve PP şişirme teknolojilerinin kullanıldığı fabrikada; gazlı içecek, su, gıda, ev bakım ve tekstil bakım başta olmak üzere hızlı tüketim sektörlerine yönelik üretim gerçekleştirilecek.

İzmir tesisi ise 20 milyon euro yatırımla 2026 yılında devreye alındı. Tesis, yaklaşık 50 bin metrekare arazi üzerinde 26 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip. İlk etapta yıllık yaklaşık 15 bin ton PET preform ve 5 bin ton kapak üretim kapasitesiyle faaliyet gösteren tesisin uzun vadede yıllık yaklaşık 40 bin ton PET preform, 10 bin ton kapak, 10 bin ton HDPE şişirme ve 5 bin ton PET şişirme kapasitesine ulaşması planlanıyor.

Avusturya’da kuruldu, 45 ülkede faaliyet gösteriyor

1955 yılında Avusturya’nın Hard kentinde kurulan Alpla, bugün 45 ülkede 206 üretim tesisi ve yaklaşık 25 bin 440 çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Şirket 2025 yılında 5.2 milyar Euro ciroya ulaştı.