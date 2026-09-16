ALPLA’dan İzmir’e 20 milyon euroluk yeni fabrika yatırımı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Dünyanın önde gelen plastik ambalaj ve geri dönüşüm şirketlerinden ALPLA, Adana ve İzmir’de toplam 30 milyon euroluk iki yeni üretim tesisiyle Türkiye’deki üretim ağını genişletiyor. Yatırımlarla şirketin yıllık işleme kapasitesinin 90 bin tondan 120 bin tona çıkması hedeflenirken, yaklaşık 20 milyon euroluk yatırımla 2026’da devreye alınan İzmir tesisi, 50 bin metrekare arazi üzerinde 26 bin metrekare kapalı alana sahip. İlk etapta yıllık 15 bin ton PET preform ve 5 bin ton kapak üretim kapasitesiyle faaliyet gösteren tesisin uzun vadede kapasitesini artırması ve yaklaşık 120 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

45 ülkeden Türkiye’ye uzanan global üretim gücü

Türkiye’nin ALPLA için uzun vadeli ve stratejik bir büyüme pazarı olduğunu belirten ALPLA Group CEO’su Philipp Lehner, “Türkiye pazarında her geçen yıl büyüyor, yatırımlarımızı ve üretim çeşitliliğimizi artırıyoruz. Türkiye’nin gelişen sanayisi, güçlü üretim kültürü ve ihracat potansiyeliyle ALPLA’nın global ağı içindeki öneminin önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inanıyoruz. Türkiye operasyonumuzun ortaya koyduğu başarılı büyüme performansı da yatırım kararlarımızı olumlu yönde destekliyor. Adana ve İzmir yatırımlarımız, Türkiye’ye duyduğumuz uzun vadeli güvenin ve bu ülkede büyümeye devam etme kararlılığımızın güçlü bir göstergesi” dedi.

Türkiye, AMET operasyonunun yaklaşık yüzde 35’ini temsil ediyor

Yatırımların ALPLA’nın Afrika, Orta Doğu ve Türkiye’yi kapsayan AMET bölgesindeki büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirten ALPLA Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Bölge Genel Müdürü Javier Delgado Villanueva, “Türkiye; kapasitesi, ürün çeşitliliği ve müşteri portföyüyle AMET bölgesinin öne çıkan pazarlarından biri ve bugün bölge operasyonumuzun yaklaşık yüzde 35’ini temsil ediyor. Güçlü sanayi altyapısı ve stratejik coğrafi konumuyla Türkiye’yi bölgenin önemli üretim üslerinden biri olarak görüyoruz. Adana ve İzmir yatırımlarımızı da bu potansiyelin üzerine inşa ettik. Yeni tesislerimiz farklı üretim teknolojilerini, modern otomasyon altyapısını ve yüksek operasyonel esnekliği bir araya getiriyor. Bu yatırımlarla Türkiye’nin AMET bölgesindeki üretim gücünü ve stratejik ağırlığını daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz.” dedi.

Canoğlu: “Büyümemizin temelinde müşteriye yakınlık var”

ALPLA Türkiye Genel Müdürü Emre Canoğlu, yatırımlarla Türkiye operasyonlarını büyütürken müşteriye yakınlık, hızlı yanıt ve tedarik güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Büyüme hızımızı yatırımlarla destekleyerek Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdam kapasitesine katkı sunmak istiyoruz. Bu yatırımlarla ürün ve teknoloji portföyümüzü genişletiyor, yerel tedarik zincirini destekliyor ve Türkiye operasyonumuzu

geleceğe hazırlıyoruz” dedi. Sürdürülebilirlikte 4R yaklaşımını benimsediklerini aktaran Canoğlu, 2025’te global ölçekte yüzde 23,7 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş malzeme kullandıklarını ve geri dönüştürülebilir ambalaj oranını yüzde 92,7’ye çıkardıklarını söyledi. “Plastiğe yalnızca kullanılıp atılan bir malzeme olarak bakmıyoruz. Doğru tasarlandığında ve geri dönüştürüldüğünde değerini döngü içinde koruyabilen önemli bir kaynak” diyen Canoğlu, geri dönüştürülmüş hammadde kullanımını artırmaya odaklandıklarını ifade etti.