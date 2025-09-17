“Alsancak Limanı eriyor, İzmirliler seyrediyor”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR



İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi eylül ayı meclis toplantısında gündem İzmir Alsancak Limanı oldu. DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, limanın göz göre göre eridiğini belirterek, limanı işletmekle ilgili ismi geçen gruplar arasında İzmirlilerin olmamasına tepki gösterdi.



İzmir Alsancak Limanı’nda elleçlenen konteyner sayısının her geçen dün düştüğünü belirten Öztürk, “Bakanlığın açıklamasına göre dünyanın ilk 100 liman arasında 5 limanımız yer aldı. Listedeki 5. limanımız olan Aliağa, listeye 91. sıradan girmiş durumda. Aliağa 1 milyon 191 bin TEU, İzmir 155 bin TEU yük elleçliyor. Alsancak limanı her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Limanın bu şekilde devam etmesi mümkün değil, rakamlar ortada” dedi.



İzmirli yatırımcılara seslenerek ilgisizliklerine dikkat çeken Öztürk, “Limanla ilgilenen firmaları duyuyoruz. Aralarında şimdi yeni firmalar da var. Limanın ilk özelleştirme konusu konuşulurken, 2007 yılında her şey normaldi. Özelleştirilebilirdi. Özelleştirme aşamasından sonra ise, maalesef Alaçatı’da olduğu gibi birtakım mekanizmalar ve sendikaların olumsuz katkıları nedeniyle yeni alacak firmanın önüne engeller çıkarıldı. Liman, 1,275 milyar dolara özelleştiriliyorken 900 bin TEU’ya kadar ulaşan kapasitesiyle çok değerliydi; fakat şu anda bu değeri yok. Özelleştirme zamanında limanın var olması ve genişlemesiyle ilgili görüşler savunuldu. Ancak liman bu kadar kan kaybederken ve geleceği belli değilken bu İzmirliler nerede merak ediyorum. Bu liman kan kaybederken neden göz yumuldu? Madem bu kadar önemliydi, şimdi nasıl bu kadar değersiz hale geldi? Kimse limanın geleceği ile ilgili konuşmuyor” diye konuştu.







Kruvaziyer turizmi iyiye gidiyor



Kruvaziyer turizminin iyiye gittiğini ifade eden Öztürk, “Ocak-Ağustos döneminde geçen seneye göre gemi sayısında yüzde 16,6 artış var. Yolcu sayısında da yüzde 10,8 artış olmuş. Ağustos sonuna kadar 1 milyon 416 bin yolcu geldi. 2025 yılı sonunda rahatlıkla 2 milyonu geçeceğiz gibi görünüyor. Kruvaziyer özelinde Kuşadası öne çıkıyor: 84 kruvaziyer gemisiyle 162 bin turist getirmiş, yani ortalama günde 3 gemi. İstanbul’a 41 gemiyle 109 bin yolcu, Bodrum’a 22 gemiyle 27 bin yolcu geldi. Rakamlar bu şekilde ilerliyor” dedi.