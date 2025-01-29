Alsancak Limanı, konteyner elleçlemede dibi gördü

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Alsancak Limanı, kan kaybetmeye devam ediyor. 2008 yılında 891 bin TEU’ya kadar çıkan limanın konteyner elleçleme performansı, son yıllarda hızla düşerek 2023’te 294 bin TEU’ya kadar gerilemişti. Geçen yıl bu rakam daha da azalarak, 271 bin TEU’ya düştü.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Ocak ayı meclis toplantısında konuşan DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Alsancak Limanı’nda 2024 yılında 271 bin TEU konteyner elleçlendiğini ve bu rakamın şu ana kadarki en düşük seviye olduğunu dile getirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü 2024 verilerinin henüz yayınlanmadığını ama 2024 yılının aralık ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttığını dile getiren Öztürk, “Bu da 12 milyon TEU’luk artış anlamına geliyor. 2024 yılı aralık ayında bir önceki yıla göre dökme yük yüzde 1 azaldı, 46 milyon ton civarında oldu. İthalat ve ihracat dökme yük elleçlemesi yıl sonunda 500 milyon tonu bulacaktır. İzmir Limanı 271 bin TEU konteyner elleçlemesi yaptı. Bu, şimdiye kadar görülen en az miktar oldu. Aliağa limanları ise yaklaşık 2 milyon TEU’yu geçmiş durumda. Bölgedeki konteyner hareketinde toplamında fazla bir değişiklik olmasa da, küçük bir artışla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Sektör olarak 2024 aralık ayının kötü kapandığını söyleyen Öztürk, “2025 için her şey iyi gibi görünüyor ama yaşayıp göreceğiz. Dünya Bankası Küresel Ekonomik Raporu yayınlandı. Rapora göre 2025-2026 yıllarında yüzde 2,7 büyüme bekleniyor. Türkiye ekonomisinde en çok konuşulan konu enflasyon ve bu böyle devam edecek gibi görünüyor. 2024’te birçok ekonomide yavaşlamalar gözlemledik” dedi.

Türkiye ekonomisinin 2024 yılında yüzde 3,9 oranda büyümeyi başardığını hatırlatan Öztürk, “Bunun yüzde 1,9 kısmı ihracat kaynaklı oldu. Milli gelir 1.260 milyar dolarla son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ihracat yüzde 2,5 artışla 262 milyar oldu. İthalat yüzde 4,9 azalarak 344 milyar seviyesine geldi. Toplam 606 milyar 10 milyon dış ticaret hacmine sahip olduk. 2024 aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,7 geriledi. 2025 bizim için zor bir yıl olacak. Her sektör bu zorluğu yaşayacak. Sezona hazırlıklı olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Kruvaziyer turizm konusunda çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Öztürk, 2025 yılında kruvaziyerle gelen yolcuların sayısının, geçen yılki 172 bini geçmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.