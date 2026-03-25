“Alsancak Limanı’nda müdahale kaçınılmazdı”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR



İzmir’in dış ticaretinde stratejik bir rol üstlenen Alsancak Limanı’nda yönetim modeline ilişkin alınan kararlar, sektörde geniş yankı uyandırdı. İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise mart ayı olağan meclis toplantısında söz konusu dönüşümün zorunlu ve yerinde bir adım olduğunu belirterek, limanın daha etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşmasının amaçlandığını vurguladı.



İzmir Alsancak Limanı’nın özelleştirilmediğinin altını çizen Öztürk, “Liman’ın sahibi hala Türkiye Varlık Fonu. İşletmesi için ayrı bir kuruluş kurulacak. İpler yine Varlık Fonu’nun elinde olacak. Limanda artık yatırım ve organizasyon odaklı yeni bir sayfa açılıyor. Burada işletme devrinden ziyade yük ve turizmin ayrıştığı hibrit model oluşturuluyor. Atıl alanlar Galata Port benzeri cazibe merkezine dönüştürülüyor. Neden farklı bir firma değil gibi sorular çıkıyor. Bu soruları sormanın bir anlamı yok, sadece biz değiliz. İşletici kuruluş limancılığa muktedir mi diye düşündüğümüzde bu firmanın Türkiye’de Trabzon, Azerbaycan’da Bakü, Somali’de, Kongo’da, Gine’de, Gambiya’da, Ekvador Ginesi’nde limanlar işlettiğini unutmamak gerekir. Yorumlarımızı bunun üzerinden yapmakta fayda var” dedi.



Öztürk, “Albayrak Grubu herhangi bir yatırım yapmayacak. Tüm yatırım Türkiye Varlık Fonu tarafından yapılacak. Çok büyük vinç siparişleri verildi. Bu vinçlerin gelmesi bir süre alabilir. Malın sahibi malın değerini arttıracak. Körfezdeki çalışmalar dahil. Bütün çalışma Türkiye Varlık Fonu’na ait olacak. Albayrak Grubu işletmeci olacak. Liman her geçen gün kan kaybediyordu. Alınan karar zorunlu müdahale idi. Ortada bir hastalık vardı ve ameliyat gerekiyordu. Bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum. İzmir Limanı yüzyıllardır bu kentin ticaret damarlarından biri. Siyasi tartışmaların ötesinde, limanların stratejik önemini görmek zorundayız” diye konuştu.



Limana gelen gemilerin verilerine değinen Öztürk, “Ocak ve Şubat verilerine bakınca böyle bir adım atılması iyi bir gösterge. 2025’ten daha kötü bir 2026 bekliyoruz. 2025 verilerine bakınca Türk bayraklı 330 gemi, 1135 adet yabancı bayraklı gemi vardı. 2026 hesaplarına bakınca 45 gemi Türk bayraklı, 150 yabancı bayraklı gemi geldi. Geçen yılın aynı ayın rakamların trafiğine bakınca yüzde 25 konteyner trafiğinde azalma var. Savaşa bakınca durum daha kötü olacak gibi görünüyor. Dökmede geçen yıla göre farklılık görünmüyor” dedi.