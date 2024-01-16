Altay: 2023’te 181 milyon lira Sosyal Kart desteğinde bulunduk

KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla sosyal belediyecilik alanında da örnek olmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir genelinde altyapı ve fiziki yatırımların yanı sıra ihtiyaç duyulan her alanda toplumun tüm kesimlerinin yanında olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Şehri imar ederken yardımlaşma ve dayanışma gibi çok önemli toplumsal değerlerin de artırılması ve korunması yönünde çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Altay, şunları kaydetti:

“Sosyal destek konusunda yaptığımız çalışmalarla ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin her daim yanında oluyoruz. Bu doğrultuda uyguladığımız Sosyal Kart, ihtiyaç sahiplerinin Konya’daki tüm marketlerden alışveriş yapmalarına imkan tanıyan önemli bir uygulama. Şehrimizin hiçbir noktasında ihtiyaç sahibi kimseyi bırakmamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Selçuklu, Karatay ve Meram belediyelerimiz ile şehir merkezinde ortak uyguladığımız Sosyal Kart Projemizde 2023 yılında 129 bin 406 haneye; 181 milyon 960 bin lira değerinde Sosyal Kart desteğinde bulunduk. Bunun dışında 2023 yılında su faturası ve ulaşım desteğimiz 6 milyon 302 bin lira oldu. Yine, geçtiğimiz yıl ilkokuldan üniversite hazırlığa kadar 154 bin 320 öğrencimize 84 milyon 387 bin lira eğitim desteği sağladık” dedi.

Sosyal Kart limitleri artırıldı

İhtiyaç sahiplerine daha fazla destek olabilmek adına 2024 yılında Sosyal Kart limitlerini artırdıklarını kaydeden Başkan Altay, Sosyal Kart’tan faydalananlara destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, nüfusu 2’ye kadar olan ailelere 2024 yılında aylık 2.000 lira; 3 ve 4 nüfuslu ailelere 2.500 lira; 5 ve üzeri nüfusu olan ailelere ise aylık 3.000 lira Sosyal Kart desteğinde bulunacak.